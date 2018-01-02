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В процессорах Intel обнаружена критическая уязвимость
03.01.2018 10:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Из-за фундаментальной ошибки проектирования современных процессоров Intel вредоносное программное обеспечение может получить доступ к конфиденциальной информации пользователей без их ведома. Об этом сообщает
Исследователи, которые обнаружили уязвимость, не раскроют ее суть до того, как «дыра» будет закрыта. Однако, по данным утечки, проблема в том, что «обычные пользовательские программы — от баз данных до плагинов JavaScript в браузерах» могут получать доступ к содержимому защищенной памяти на уровне ядра процессоров.
В теории из-за этого вредоносные программы могут получить доступ к конфиденциальной информации пользователей — например, к паролям или кешу. Проблема затрагивает все ноутбуки и ПК на процессорах Intel, выпущенные за последние 10 лет, вне зависимости от операционной системы — Windows, Linux или macOS.
Чтобы исправить ситуацию, разработчикам операционных систем необходимо изолировать ядро процессоров от пользовательских приложений. Подобное исправление должно появиться в середине января с новым ядром Linux и ежемесячным обновлением безопасности Windows. Такое исправление может серьезно снизить производительность Windows и Linux-совместимых систем (на 5−30%).
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Из-за фундаментальной ошибки проектирования современных процессоров Intel вредоносное программное обеспечение может получить доступ к конфиденциальной...
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