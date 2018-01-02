Linux и Windows срочно переписывают куски кода ядер из-за ошибки Intel

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Разработчики Linux и Windows обнаружили фундаментальную ошибку проектирования всех современных процессоров Intel. Специалисты планируют исправить ошибку и закрыть уязвимость до середины января 2018 года, когда выйдет новое ядро Linux и ежемесячное обновление безопасности для Windows. До тех пор детали ошибки держат в секрете.

Исправление ошибки может привести к падению производительности приложений на процессорах Intel от 5 до 30%, некоторые задачи будут выполняться при производимости, которая на 63% ниже действительной.

Пользователи предполагают, что процессоры Intel при спекулятивном выполнении кода не выполняют проверки на безопасность инструкций, которые позволяют читать сегменты памяти, что позволяет любому пользовательскому приложению получить доступ к памяти ядра. А это означает возможность прочитать закрытые данные, как например, ключи шифрования и пароли, а также получить доступ к памяти вне гостевой системы.

Два года назад группа немецких ученых также обнаружила ошибку в работе процессоров Intel Skylake, приводящую к зависанию компьютера в процессе осуществления сложных вычислений, но позднее ошибку устранили и распространили специальное обновление.