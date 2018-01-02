Изменение климата вызвало масштабную деформацию земной коры

У изменения климата есть неожиданные последствия. Например, за последние десятилетия океаны настолько потяжелели, что дно буквально просело. Научная работа об этом опубликована в журнале Geophysical Research Letters , кратко об исследовании рассказывает издание Earther .





Если вы встанете на батут, он провиснет под вашим весом. Так же земная кора «прогибается» под дополнительным весом воды, которая попадает в мировой океан из-за таяния льдов. В новой работе ученые из Нидерландов оценили, насколько велика эта деформация.

Для этого исследователи сравнили данные двух типов измерений уровня мирового океана. Первый — с помощью спутниковых высотомеров, которые замеряют уровень океана относительно центра Земли. Второй способ — наблюдения мареографов, которые замеряет колебания уровня моря относительно дна. Также исследователи учли данные о потере льдов в Гренландии и Антарктике и изменения количества воды на поверхности суши.

Выяснилось, что из-за деятельности человека дно океана опускалось в среднем на 0,1 мм в год в промежутке между 1993 и 2014 годами. В общей сложности дно просело на 2,1 мм за все это время. Эта цифра может показать небольшой, но напомним — речь обо всем мировом океане.

Оседание оказалось сосредоточено в южной части планеты, особенно в южных частях Тихого, Атлантического и Индийского океанов. При этом в Гренландии и Северном Ледовитом океане — местах, которые теряют наибольшее количество льда — дно напротив немного поднялось.



Изображение: Frederikse et al. 2017 / earther.com

Из-за проседания дна спутники примерно на 8% недооценивают рост уровня моря. Специалисты ожидают, что в будущем океан станет еще тяжелее, а прогиб — еще более сильным. Новые расчеты могут помочь сделать вычисления спутниковых приборов точнее.

«Земля не является жесткой сферой, это деформируемый шар, — сказал автор исследования Томас Фредериксе из Делфтского технического университета. — Измененяя климат, мы меняем не только температуру».