В Беларуси начал действовать «налог на Google»

С 1 января в Беларуси вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, согласно которым зарубежные компании-поставщики электронных услуг обязаны отчислять налог на добавленную стоимость в республиканский бюджет, сообщает БЕЛТА.

Изменения в Налоговый кодекс Беларуси, которые предусматривают налогообложение зарубежных электронных услуг, были подготовлены еще в 2016 году, но вступают в силу только с 2018 года.

Теперь НДС облагается вся продукция из магазинов Google Play, App Store, Steam и других электронных сервисов, в том числе Apple Music и «Яндекс.Музыка». При взимании налога будет применяться стандартная ставка в 20%, которую некоторые компании уже включились в стоимость своих услуг и сервисов.