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Производительность Nokia 6 (2018) оценена в Geekbench

03.01.2018 22:19 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Производительность готовящегося к скорому анонсу смартфона Nokia 6 (2018) от HMD Global оказалась рассекречена в популярном бенчмарке Geekbench.

Что интересно, тестируемое устройство работает с предустановленной Android 8 Oreo, хотя центр сертификации TENAА пару недель назад описывал работу под управлением Android 7 Nougat. Также стоит отметить, что указанная Nokia 6 имеет 4 ГБ оперативной памяти и процессор Qualcomm Snapdragon 630, но согласно утечкам, будет также и старшая версия на Snapdragon 660.

Производительность Nokia 6 (2018) оценена в Geekbench

Nokia 6 (2018) получит безрамочный дизайн с 5,5-дюймовым дисплеем и соотношением сторон 18:9. Устройство оснащается двойной основной камерой и сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аппаратной основой выступит процессор Qualcomm Snapdragon 630 либо Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти.

 
 
Ссылка на источник 60
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Производительность готовящегося к скорому анонсу смартфона Nokia 6 (2018) от HMD Global оказалась рассекречена...

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