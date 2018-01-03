Производительность Nokia 6 (2018) оценена в Geekbench

Производительность готовящегося к скорому анонсу смартфона Nokia 6 (2018) от HMD Global оказалась рассекречена в популярном бенчмарке Geekbench.

Что интересно, тестируемое устройство работает с предустановленной Android 8 Oreo, хотя центр сертификации TENAА пару недель назад описывал работу под управлением Android 7 Nougat. Также стоит отметить, что указанная Nokia 6 имеет 4 ГБ оперативной памяти и процессор Qualcomm Snapdragon 630, но согласно утечкам, будет также и старшая версия на Snapdragon 660.





Nokia 6 (2018) получит безрамочный дизайн с 5,5-дюймовым дисплеем и соотношением сторон 18:9. Устройство оснащается двойной основной камерой и сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аппаратной основой выступит процессор Qualcomm Snapdragon 630 либо Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти.