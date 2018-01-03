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Первый процессор с интегрированной графикой AMD появился на сайте Intel

03.01.2018 22:01 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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На официальном сайте компании Intel замечено упоминание о первом гибридном процессоре со встроенным графическим ядром от AMD.

Первый процессор с интегрированной графикой AMD появился на сайте Intel

Новинка с четырехъядерным и восьмипоточным CPU получила название Intel Core i7-8809G. Частота ядра составит 3,1 ГГц, а объем кэш-памяти - 8 МБ. Поддерживается встроенный двухканальный контроллер DDR4-2400. Значение TDP указано на уровне, не превышающем 100 Вт.

Стоит отметить, что наличие встроенной графики Radeon RX Vega M GH Graphics не заменяет, а дополняет уже хорошо известную Intel HD Graphics 630. Следовательно, стоит ожидать более высокой производительности, чем если бы GPU работал в одиночку.

Дата выхода устройств с Intel Core i7-8809G на борту пока неизвестна.

 
 
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На официальном сайте компании Intel замечено упоминание о первом гибридном процессоре со встроенным...

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