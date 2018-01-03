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Ответственные за апокалипсис: кто может нажать на "красную кнопку" в ядерных державах
04.01.2018 08:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
На днях северокорейский лидер Ким Чен Ын напомнил, что у него на столе есть «красная кнопка» для запуска ядерных ракет. Глава американского Белого дома Дональд Трамп не остался в долгу и ответил, что его «красная кнопка» больше и могущественнее.
Однако нужно понимать, что «красная кнопка» — это, скорее, образное выражение. 42.TUT.BY сравнил необходимые процедуры для применения ядерного оружия в разных странах, а точнее то, что об этом известно из открытых источников.
Великобритания
Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в прошлом году заявил, что в случае необходимости страна может нанести превентивный ядерный удар. В арсенале Лондона находятся ядерные ракеты UGM-133 Trident II, которые размещены на подводных лодках. Символическую «красную кнопку» может нажать премьер-министр, но для этого ему нужны веские причины.
Бывший начальник генерального штаба и командующий всеми вооруженными силами Великобритании лорд Чарльз Гатри
«Вы должны понимать, что премьер-министр только указывает начальнику штаба, что делать, а на саму кнопку нажимают матросы в Атлантике».
Китай
О китайской ядерной программе известно в целом немного, поэтому не до конца ясно, кто может отдать приказ на запуск ракет. После того, как свой пост занял Си Цзиньпин, ракетные войска прошли несколько преобразований, пока в 2015 году не стали отдельным родом войск, наряду с сухопутными силами, ВМФ и ВВС.
В мирное время Китай
Непосредственно перед запуском военные на местах должны получить приказ сразу от двух органов: Центрального военного совета КНР и Генерального штаба.
Франция
Во Франции у президента очень высокий уровень контроля в вопросах административной и оборонной политики республики. Президент является и главой французских вооруженных сил, фактически он единственный, кто может инициировать применение ядерного оружия, за это страну еще
В принятии решения о применении ядерного оружия в качестве советников у главы государства выступают начальник военного штаба президента республики и руководитель штаба обороны.
Индия
В Индии для управления ядерным оружием создана специальная структура NCA (Nuclear Command Authority), Администрация ядерного командования. Это не только военный, но и военно-политический орган управления.
Он ответственен за ядерное планирование в интересах обороны, за принятие и реализацию решения об использовании ядерного оружия для отражения внешней агрессии. Главой NCA является премьер-министр Индии, он же первым принимает решение о применении ядерного оружия.
Израиль
Израиль никогда официально не подтверждал и не опровергал наличие у себя ядерного оружия. Тем не менее, по ряду оценок, Израиль занимает шестое место по количеству ядерных боеголовок в мире.
Согласно
Северная Корея
Ядерное командование Северной Кореи — тайна за семью печатями. Информации об этом в открытом доступе практически нет.
Специалисты Union of Concerned Scientists
Пакистан
За разработку доктрины и применение ядерного оружия в Пакистане отвечает Национальное командование (National Command Authority). Эта структура тесно связана с руководством страны — председателем совета является премьер-министр страны, которому
В целом, хотя ядерное оружие подконтрольно исключительно армии, президент и премьер-министр оказывают влияние на принятие решения о его применении.
Россия
Прерогатива отдать приказ на применение ядерного оружия в этой стране закреплена за главой государства. Если президент по каким-либо причинам выйдет из строя, останутся еще два ядерных чемоданчика, с помощью которых можно отдать приказ на запуск ракет.
Помимо президента они есть у министра обороны и начальника Генерального штаба. Для приведения ядерного оружия в действие достаточно закодированного подтверждения от двух ядерных чемоданчиков.
Также существует
Как правило, об этом оружии возмездия много не говорится. Но иногда информация попадает в СМИ. Например, в декабре 2011 года командующий РВСН генерал Сергей Каракаев заявил, что система находится на боевом дежурстве.
США
Во время холодной войны советским ракетам
Примерно десять минут требуется американцам на запуск ядерных ракет для ответного ядерного удара. Учитывая сжатые сроки для реагирования, прерогатива вынесения решения о ядерном ударе отдана президенту.
Если такое решение принято, то президент и помощник должны рассмотреть имеющиеся варианты действий и выбрать подходящий. После принятия решения помощник президента связывается с Пентагоном или, в случае, если первый удар уже был нанесен по США, с летающим командным пунктом — «самолетом судного дня».
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На днях северокорейский лидер Ким Чен Ын напомнил, что у него на столе есть «красная кнопка» для запуска ядерных ракет. Глава американского Белого дома Дональд...
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