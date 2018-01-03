На днях северокорейский лидер Ким Чен Ын напомнил, что у него на столе есть «красная кнопка» для запуска ядерных ракет. Глава американского Белого дома Дональд Трамп не остался в долгу и ответил, что его «красная кнопка» больше и могущественнее.

Однако нужно понимать, что «красная кнопка» — это, скорее, образное выражение. 42.TUT.BY сравнил необходимые процедуры для применения ядерного оружия в разных странах, а точнее то, что об этом известно из открытых источников.

Великобритания

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в прошлом году заявил, что в случае необходимости страна может нанести превентивный ядерный удар. В арсенале Лондона находятся ядерные ракеты UGM-133 Trident II, которые размещены на подводных лодках. Символическую «красную кнопку» может нажать премьер-министр, но для этого ему нужны веские причины.



Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй. Фото: Financial Times

Бывший начальник генерального штаба и командующий всеми вооруженными силами Великобритании лорд Чарльз Гатри рассказал , что ядерному оружию соответствует статус самой высокой защиты. Отдать приказ на его применение может только премьер-министр страны, но если начальник генерального штаба решит, что политик невменяем, то приказ не будет выполнен.

«Вы должны понимать, что премьер-министр только указывает начальнику штаба, что делать, а на саму кнопку нажимают матросы в Атлантике».

Китай

О китайской ядерной программе известно в целом немного, поэтому не до конца ясно, кто может отдать приказ на запуск ракет. После того, как свой пост занял Си Цзиньпин, ракетные войска прошли несколько преобразований, пока в 2015 году не стали отдельным родом войск, наряду с сухопутными силами, ВМФ и ВВС.



Си Цзиньпин. Фото: russian.people.com.cn

В мирное время Китай практикует хранение ядерных боеголовок отдельно от средств доставки. Окончательное решение на применение ядерного оружия, скорее всего, остается за Постоянным комитетом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая. С ним президент КНР должен проконсультироваться перед принятием решения о применении ядерного оружия.

Непосредственно перед запуском военные на местах должны получить приказ сразу от двух органов: Центрального военного совета КНР и Генерального штаба.

Франция

Во Франции у президента очень высокий уровень контроля в вопросах административной и оборонной политики республики. Президент является и главой французских вооруженных сил, фактически он единственный, кто может инициировать применение ядерного оружия, за это страну еще прозвали «ядерной монархией».



Эмманюэль Макрон, президент Франции. Фото: panorama.pub

В принятии решения о применении ядерного оружия в качестве советников у главы государства выступают начальник военного штаба президента республики и руководитель штаба обороны.

Индия

В Индии для управления ядерным оружием создана специальная структура NCA (Nuclear Command Authority), Администрация ядерного командования. Это не только военный, но и военно-политический орган управления.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: focus.ua

Он ответственен за ядерное планирование в интересах обороны, за принятие и реализацию решения об использовании ядерного оружия для отражения внешней агрессии. Главой NCA является премьер-министр Индии, он же первым принимает решение о применении ядерного оружия.

Израиль

Израиль никогда официально не подтверждал и не опровергал наличие у себя ядерного оружия. Тем не менее, по ряду оценок, Израиль занимает шестое место по количеству ядерных боеголовок в мире.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: fresher.ru

Согласно докладу аналитического центра British American Security Information Council совместно с Institute for Conflict, Cooperation and Security (ICCS), опубликованном в 2017 году, израильские лидеры не способны в одностороннем порядке инициировать применение ядерного оружия. Для этого необходима координация с другими высшими военными и политическими должностными лицами.

Северная Корея

Ядерное командование Северной Кореи — тайна за семью печатями. Информации об этом в открытом доступе практически нет.



Ким Чен Ын. Фото: Reuters

Специалисты Union of Concerned Scientists полагают , что, учитывая сильную персонализацию власти, решение о ядерном ударе может принять только лично Ким Чен Ын.

Пакистан

За разработку доктрины и применение ядерного оружия в Пакистане отвечает Национальное командование (National Command Authority). Эта структура тесно связана с руководством страны — председателем совета является премьер-министр страны, которому докладывают о разработках и развертывании новых боезарядов.



National Command Authority. Фото: dawn.com

В целом, хотя ядерное оружие подконтрольно исключительно армии, президент и премьер-министр оказывают влияние на принятие решения о его применении.

Россия

Прерогатива отдать приказ на применение ядерного оружия в этой стране закреплена за главой государства. Если президент по каким-либо причинам выйдет из строя, останутся еще два ядерных чемоданчика, с помощью которых можно отдать приказ на запуск ракет.

Помимо президента они есть у министра обороны и начальника Генерального штаба. Для приведения ядерного оружия в действие достаточно закодированного подтверждения от двух ядерных чемоданчиков.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: dokwar.ru

Также существует система «Периметр» — на тот случай, если все руководство страны погибло в результате агрессии. Она способна довести команду не только до ракет шахтного базирования, но и до ракетных подводных лодок, оснащенных ядерным оружием, пунктов управления ВВС, ВМФ и РВСН, самолетов морской и дальней ракетоносной авиации.

Как правило, об этом оружии возмездия много не говорится. Но иногда информация попадает в СМИ. Например, в декабре 2011 года командующий РВСН генерал Сергей Каракаев заявил, что система находится на боевом дежурстве.

США

Во время холодной войны советским ракетам требовалось всего 25 минут, чтобы достичь территории США. Поэтому американцы строили систему датчиков, способную как можно раньше засечь приближающуюся угрозу.



Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Примерно десять минут требуется американцам на запуск ядерных ракет для ответного ядерного удара. Учитывая сжатые сроки для реагирования, прерогатива вынесения решения о ядерном ударе отдана президенту.

Если такое решение принято, то президент и помощник должны рассмотреть имеющиеся варианты действий и выбрать подходящий. После принятия решения помощник президента связывается с Пентагоном или, в случае, если первый удар уже был нанесен по США, с летающим командным пунктом — «самолетом судного дня».