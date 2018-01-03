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Картинка дня: самое одинокое фото нашей планеты
04.01.2018 10:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Межпланетная станция OSIRIS-REx по пути к астероиду Бенну сделала снимок нашей планеты с непривычного для людей ракурса. На фото попали Земля и Луна — и обе они выглядят крошечными точками, затерянными в пустоте.
«Фото сделано, чтобы показать, насколько мы в действительности малы и незначительны», — отмечает обозреватель
Снимок сделали еще 2 октября 2017 года, а
OSIRIS-REx должна достичь астероида Бенну в августе этого года. Там аппарат соберет образцы горных пород и отправится обратно. Если все пойдет по плану, зонд вернется на Землю в 2023 году.
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Межпланетная станция OSIRIS-REx по пути к астероиду Бенну сделала снимок нашей планеты с непривычного для людей ракурса. На фото попали Земля и Луна — и обе они...
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