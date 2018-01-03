Картинка дня: самое одинокое фото нашей планеты

Межпланетная станция OSIRIS-REx по пути к астероиду Бенну сделала снимок нашей планеты с непривычного для людей ракурса. На фото попали Земля и Луна — и обе они выглядят крошечными точками, затерянными в пустоте.



Фото: NASA/OSIRIS-REx team and the University of Arizona

«Фото сделано, чтобы показать, насколько мы в действительности малы и незначительны», — отмечает обозреватель Gizmodo . «Эта фотография напомнит вам, как мы на самом деле одиноки», — пишет ScienceAlert .

Снимок сделали еще 2 октября 2017 года, а опубликовали в конце декабря. Тогда аппарат находился на расстоянии около 5,12 миллионов километров от Земли — это примерно в 13 раз больше расстояния от Земли до Луны. На фото совместили три снимка, сделанных на разной длине волн, а Луну немного осветлили, чтобы она стала заметнее.

OSIRIS-REx должна достичь астероида Бенну в августе этого года. Там аппарат соберет образцы горных пород и отправится обратно. Если все пойдет по плану, зонд вернется на Землю в 2023 году.