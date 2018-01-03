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Microsoft выпустила экстренное обновление Windows, чтобы закрыть критическую уязвимость
04.01.2018 09:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Microsoft выпустила внеочередное обновление для операционной системы Windows, которое закрывает недавно обнаруженную уязвимость в процессорах Intel, AMD и ARM. Об этом сообщает
Обновление начало автоматически устанавливаться на устройства под управлением Windows 10 4 января в час ночи по минскому времени. Новая версия также будет доступна для пользователей более старых версий операционной системы — она автоматически установится не раньше следующего вторника. Уже сейчас обновление можно установить вручную (
Компания предупредила, что результат обновления будет зависеть от версии прошивки процессора. Также некоторым издателям антивирусов придется обновить программное обеспечение, так как изменения связаны с доступом на уровне ядра.
Обновление может повлиять на быстродействие устройства. По данным источников The Verge, пользователи новых процессоров Intel не заметят значительного снижения производительности. К примеру, обновление не должно замедлить процессоры Intel поколения Skylake (представлены в сентябре 2015 года), а также чипы с более новыми версиями микроархитектуры. Однако более старые процессоры могут значительно замедлиться после обновлений.
Напомним, критическую уязвимость
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Microsoft выпустила внеочередное обновление для операционной системы Windows, которое закрывает недавно обнаруженную уязвимость в процессорах Intel, AMD и ARM. Об этом...
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