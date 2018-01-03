Microsoft выпустила экстренное обновление Windows, чтобы закрыть критическую уязвимость

Microsoft выпустила внеочередное обновление для операционной системы Windows, которое закрывает недавно обнаруженную уязвимость в процессорах Intel, AMD и ARM. Об этом сообщает The Verge .



Фото: theverge.com

Обновление начало автоматически устанавливаться на устройства под управлением Windows 10 4 января в час ночи по минскому времени. Новая версия также будет доступна для пользователей более старых версий операционной системы — она автоматически установится не раньше следующего вторника. Уже сейчас обновление можно установить вручную ( Windows 7 , Windows 8.1 ).

Компания предупредила, что результат обновления будет зависеть от версии прошивки процессора. Также некоторым издателям антивирусов придется обновить программное обеспечение, так как изменения связаны с доступом на уровне ядра.

Обновление может повлиять на быстродействие устройства. По данным источников The Verge, пользователи новых процессоров Intel не заметят значительного снижения производительности. К примеру, обновление не должно замедлить процессоры Intel поколения Skylake (представлены в сентябре 2015 года), а также чипы с более новыми версиями микроархитектуры. Однако более старые процессоры могут значительно замедлиться после обновлений.

Напомним, критическую уязвимость нашли в процессорах Intel. Позже стало известно , что она касается также процессоров AMD и ARM. Из-за фундаментальной ошибки проектирования программы могут получать доступ к содержимому защищенной памяти на уровне ядра процессоров. В теории из-за этого вредоносные программы могут получить доступ к конфиденциальной информации пользователей. В Microsoft подчеркнули, что пока не получили данных об атаках пользователей с использованием этой уязвимости.