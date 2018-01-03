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Microsoft выпустила экстренное обновление Windows, чтобы закрыть критическую уязвимость

04.01.2018 09:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Microsoft выпустила внеочередное обновление для операционной системы Windows, которое закрывает недавно обнаруженную уязвимость в процессорах Intel, AMD и ARM. Об этом сообщает The Verge.

Microsoft выпустила экстренное обновление Windows, чтобы закрыть критическую уязвимость
Фото: theverge.com

Обновление начало автоматически устанавливаться на устройства под управлением Windows 10 4 января в час ночи по минскому времени. Новая версия также будет доступна для пользователей более старых версий операционной системы — она автоматически установится не раньше следующего вторника. Уже сейчас обновление можно установить вручную (Windows 7, Windows 8.1).

Компания предупредила, что результат обновления будет зависеть от версии прошивки процессора. Также некоторым издателям антивирусов придется обновить программное обеспечение, так как изменения связаны с доступом на уровне ядра.

Обновление может повлиять на быстродействие устройства. По данным источников The Verge, пользователи новых процессоров Intel не заметят значительного снижения производительности. К примеру, обновление не должно замедлить процессоры Intel поколения Skylake (представлены в сентябре 2015 года), а также чипы с более новыми версиями микроархитектуры. Однако более старые процессоры могут значительно замедлиться после обновлений.

Напомним, критическую уязвимость нашли в процессорах Intel. Позже стало известно, что она касается также процессоров AMD и ARM. Из-за фундаментальной ошибки проектирования программы могут получать доступ к содержимому защищенной памяти на уровне ядра процессоров. В теории из-за этого вредоносные программы могут получить доступ к конфиденциальной информации пользователей. В Microsoft подчеркнули, что пока не получили данных об атаках пользователей с использованием этой уязвимости.

 
 
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Microsoft выпустила внеочередное обновление для операционной системы Windows, которое закрывает недавно обнаруженную уязвимость в процессорах Intel, AMD и ARM. Об этом...

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