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КНДР запустила ракету на собственный город
04.01.2018 12:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Стало известно, что в прошлом году северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета среднего радиуса действия «Хвасон-12» упала на город Токчхон с населением в 237 тысяч человек,
Обломки ракеты рухнули на город Токхон, нанеся значительный ущерб комплексу промышленных или сельскохозяйственных зданий.
Ракета весит 28 тонн, ее длина составляет 16 метров. Двигатель жидкостный, компоненты топлива отличаются сильной токсичностью.
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Стало известно, что в прошлом году северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета среднего радиуса действия «Хвасон-12» упала на город Токчхон с...
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