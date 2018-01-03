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КНДР запустила ракету на собственный город

04.01.2018 12:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Стало известно, что в прошлом году северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета среднего радиуса действия «Хвасон-12» упала на город Токчхон с населением в 237 тысяч человек, пишет The Diplomat.

КНДР запустила ракету на собственный город
Фото: thediplomat.com


Катастрофа произошла почти год назад – 28 апреля 2017 года, но об этом стало известно только сегодня. Источник в правительстве США сообщил, что двигатели первой ступени  вышли из строя спустя минуту полета, ракета даже не успела достигнуть высоты 70 км.

Обломки ракеты рухнули на город Токхон, нанеся значительный ущерб комплексу промышленных или сельскохозяйственных зданий.

Ракета весит 28 тонн, ее длина составляет 16 метров. Двигатель жидкостный, компоненты топлива отличаются сильной токсичностью.

 
 
Ссылка на источник 119
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