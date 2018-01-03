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Белорусы в новогоднюю ночь "проговорили" миллионы минут

04.01.2018 18:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Белорусы в новогоднюю ночь отправили миллионы СМС и провели миллионы минут за телефонными разговорами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службы мобильных операторов.

Белорусы в новогоднюю ночь "проговорили" миллионы минут
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Абоненты МТС 31 декабря и 1 января прокачали более 1 тыс. терабайт, превзойдя рекорд прошлого года в четыре с половиной раза. При этом почти треть трафика сгенерировали пользователи 4G. Но несмотря на рост популярности интернет-мессенджеров, традиционно большинство абонентов для поздравлений предпочли использовать звонки: на новогодние поздравления ушло 180 млн минут - это больше, чем в прошлом году. В среднем каждый абонент МТС за два праздничных дня позвонил сам и принял 15 звонков с поздравлениями. Традиционных СМС-сообщений абоненты использовали меньше, чем год назад. Пик нагрузки, как обычно, пришелся на первый час нового года: каждую секунду абоненты МТС совершали и принимали более 2 тыс. звонков и отправляли сотни СМС.

В компании velcom рассказали, что их абоненты также продолжили следовать мировому тренду и массово отправляли поздравления близким через интернет при помощи смартфонов. По сравнению с прошлым годом, потребление интернет-трафика в сети velcom 31 декабря и 1 января выросло на 66%. Количество звонков абонентов мобильного оператора в эту новогоднюю ночь по сравнению с прошлой практически не изменилось, а количество отправленных СМС сократилось значительно - на 41%.

Абоненты life:) также активно использовали интернет-трафик для новогодних поздравлений. В последний день старого и первый день нового года через сеть life:) прошло более 140 терабайт интернет-данных. Кроме того, абоненты мобильного оператора 31 декабря и 1 января отправили более 4 млн СМС.

 
 
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Белорусы в новогоднюю ночь отправили миллионы СМС и провели миллионы минут за телефонными разговорами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службы мобильных...

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