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Хакеры анонсировали «окончательный» взлом Nintendo Switch уже этой весной

04.01.2018 23:09 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Хакерская группа Team Xecuter заявила, что весной этого года консоль Nintendo Switch будет «окончательно взломана». По их словам, найдена уязвимость в NVIDIA Tegra X1 и процессоре ARM Cortex консоли, и решение, которое поможет обойти регулярные обновления операционной системы консоли. Все это значит, что лозейку можно устранить только в новой ревизии приставки.

Взлом Switch позволит запускать на консоли сторонние приложения и пиратские версии игр. Сама группа Team Xecuter в свое время успешно поработала над хакингом Xbox и Xbox 360.

 
 
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Хакерская группа Team Xecuter заявила, что весной этого года консоль Nintendo Switch будет «окончательно...

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