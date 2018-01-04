Хакеры анонсировали «окончательный» взлом Nintendo Switch уже этой весной

Хакерская группа Team Xecuter заявила, что весной этого года консоль Nintendo Switch будет «окончательно взломана». По их словам, найдена уязвимость в NVIDIA Tegra X1 и процессоре ARM Cortex консоли, и решение, которое поможет обойти регулярные обновления операционной системы консоли. Все это значит, что лозейку можно устранить только в новой ревизии приставки.

Взлом Switch позволит запускать на консоли сторонние приложения и пиратские версии игр. Сама группа Team Xecuter в свое время успешно поработала над хакингом Xbox и Xbox 360.