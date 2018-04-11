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Samsung представила ноутбук с экраном, который можно развернуть на 360 градусов

05.01.2018 17:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Samsung представила обновленную версию ноутбука Notebook 7 Spin, которая базируется на процессорах Intel последнего поколения и умеет работать со стилусом. Об этом сообщает The Verge.

Samsung представила ноутбук с экраном, который можно развернуть на 360 градусов

Одна из основных особенностей устройства — 13-дюймовый экран (1920 на 1080 пикселей), который можно развернуть на 360 градусов. Кроме того, гаджет поддерживает работу со стилусом Active Pen. Последний продается за отдельную плату. Дополнительная фишка — встроенный сканер отпечатков пальцев, с помощью которого лэптоп можно разблокировать функцией Windows Hello.

К другим техническим характеристикам относится 4-ядерный процессор Intel Core i5 восьмого поколения, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего хранилища на SSD-накопителе. Среди портов есть USB-C, USB 3.0, USB 2.0 и HDMI. Клавиатура подсвечивается.

В продажу ноутбук поступит позже в этом году. Точную цену устройства пока не сообщают.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные ноутбуки:

 
 
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Компания Samsung представила обновленную версию ноутбука Notebook 7 Spin, которая базируется на процессорах Intel последнего поколения и умеет работать со стилусом. Об этом...
 
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