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Представлен робот-чемодан, который всюду следует за своим владельцем

05.01.2018 16:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Китайская компания 90Fun выпустит «умный» чемодан Puppy 1, который в автоматическом режиме следует за своим владельцем. Об этом сообщает ресурс Digital Trends.

Представлен робот-чемодан, который всюду следует за своим владельцем

Puppy 1 (Щенок 1) оснащаются двумя колесами и набором сенсоров для автоматической балансировки. Устройство умеет запоминать владельца и автоматически кататься за ним, когда тот передвигается по вокзалу или аэропорту. Присутствует обычная ручка для транспортировки. Аппаратом также можно управлять удаленно.

Полноценная презентация новинки состоится на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе, которая стартует 9 января. В продажу 50-сантиметровый чемодан поступит позже в этом году, точная цена пока не сообщается.

Добавим, что из-за наличия встроенного аккумулятора не все авиакомпании согласятся взять Puppy 1 в грузовой отсек.

Смотрите, сколько у нас стоят другие «умные» гаджеты:

 
 
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Китайская компания 90Fun выпустит «умный» чемодан Puppy 1, который в автоматическом режиме следует за своим владельцем. Об этом сообщает ресурс Digital Trends.
 
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