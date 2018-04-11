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Новый серийный украинский огнемет похож на российский
05.01.2018 15:53 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В украинском Государственном научно-исследовательском институте химических продуктов налажено производство реактивных огнеметов РПВ-16,
Дальность действия ручного реактивного огнемета РПВ-16 составляет порядка 1 км, при этом прицельная дальность не превышает 300 метров.
По сути, новинка представляет собой копию советского/российского реактивного огнемета РПО «Шмель». У них одинаковый калибр – 93 мм, а также принцип действия боеприпаса и внешний вид.
При попадании в цель происходит подрыв термобарического боеприпаса с его топливовоздушной смесью, что в итоге приводит к объемной детонации и разрушению укрепленной точки или бункера.
При взрыве высокотемпературный импульс сопровождается резким перепадом давления, образующимся из-за взрыва топливо-воздушной смеси. По
Впрочем, это будет не самое опасное оружие украинской пехоты, специалисты столичного предприятия «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» завершили разработку нового реактивного гранатомета калибра 107 мм. Об этом
Максимальная дальность стрельбы гранатомета достигает 1,8 тыс. метров, минимальная — 70 м. Дальность прямого выстрела — до 600 м. Масса пушки в контейнере — 14,1 кг.
Для гранатомета разработано два типа боеприпасов: термобарический и фугасный. Современный оптико-электронный прицел нового гранатомета автоматизирует и упрощает процесс прицеливания.
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В украинском Государственном научно-исследовательском институте химических продуктов налажено производство реактивных огнеметов РПВ-16, сообщает Національний...
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