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Инсайдер: смартфон со встроенным в экран сканером отпечатков выйдет в мае за 300 долларов

05.01.2018 15:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Известный «поставщик утечек» Benjamin Geskin‏ в своем Twitter-аккаунте рассекретил безрамочный смартфон Doogee V. Скорее всего, гаджет получит встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев.

Инсайдер: смартфон со встроенным в экран сканером отпечатков выйдет в мае за 300 долларов

С фронтальной стороны корпуса за счет выреза сверху гаджет напоминает нынешний iPhone X. По словам инсайдера, аппарат будет оснащаться сдвоенной фронтальной камерой разрешением 16 Мп. Основная камера на задней стороне девайса также будет сдвоенной, разрешением 21 Мп.

Диагональ экрана, вероятно, составит 6,2 дюйма, матрица — AMOLED, соотношение сторон — 18:9. Основной «фишкой» дисплея станет встроенный в него дактилоскопический сенсор. Процессором выступит чип MediaTek P40. Оперативной памяти установят 6 ГБ, встроенной — 128 ГБ.

В продажу гаджет, скорее всего, выйдет в конце апреля или начале мая по цене 300−350 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят другие безрамочные смартфоны:

 
 
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Известный «поставщик утечек» Benjamin Geskin‏ в своем Twitter-аккаунте рассекретил безрамочный смартфон Doogee V. Скорее всего, гаджет получит встроенный в дисплей сканер...
 
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Светлы шлях
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