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Инсайдер: смартфон со встроенным в экран сканером отпечатков выйдет в мае за 300 долларов
05.01.2018 15:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Известный «поставщик утечек» Benjamin Geskin в своем Twitter-аккаунте
С фронтальной стороны корпуса за счет выреза сверху гаджет напоминает нынешний
Диагональ экрана, вероятно, составит 6,2 дюйма, матрица — AMOLED, соотношение сторон — 18:9. Основной «фишкой» дисплея станет встроенный в него дактилоскопический сенсор. Процессором выступит чип MediaTek P40. Оперативной памяти установят 6 ГБ, встроенной — 128 ГБ.
В продажу гаджет, скорее всего, выйдет в конце апреля или начале мая по цене 300−350 долларов.
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Известный «поставщик утечек» Benjamin Geskin в своем Twitter-аккаунте рассекретил безрамочный смартфон Doogee V. Скорее всего, гаджет получит встроенный в дисплей сканер...
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