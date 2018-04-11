Инсайдер: смартфон со встроенным в экран сканером отпечатков выйдет в мае за 300 долларов

Известный «поставщик утечек» Benjamin Geskin‏ в своем Twitter-аккаунте рассекретил безрамочный смартфон Doogee V. Скорее всего, гаджет получит встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев.





С фронтальной стороны корпуса за счет выреза сверху гаджет напоминает нынешний iPhone X . По словам инсайдера, аппарат будет оснащаться сдвоенной фронтальной камерой разрешением 16 Мп. Основная камера на задней стороне девайса также будет сдвоенной, разрешением 21 Мп.

Диагональ экрана, вероятно, составит 6,2 дюйма, матрица — AMOLED, соотношение сторон — 18:9. Основной «фишкой» дисплея станет встроенный в него дактилоскопический сенсор. Процессором выступит чип MediaTek P40. Оперативной памяти установят 6 ГБ, встроенной — 128 ГБ.

В продажу гаджет, скорее всего, выйдет в конце апреля или начале мая по цене 300−350 долларов.

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