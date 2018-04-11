Вместо компьютера и ноутбука: выбираем компактный и мощный моноблок для дома

Если вы не хотите загромождать свой стол системником, монитором и кучей проводов, но при этом вам недостаточно мощности и небольшой диагонали ноутбука, обязательно присмотритесь к компьютерам в форм-факторе моноблока.

Сегодня мы расскажем о пяти подобных устройствах с хорошим соотношением цены, качества и характеристик, которые способны заменить стандартные громоздкие ПК.

Lenovo IdeaCentre AIO 510−23

В максимальной комплектации моноблок оснащается процессором Intel Core i5 6400T, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce 940MX, а также 8 ГБ оперативной памяти типа DDR4. В качестве встроенного хранилища используется HDD-накопитель на 1 ТБ.





Во всех версиях используется 23-дюймовый дисплей с Full HD-разрешением (1920 на 1080 пикселей) и минимальными рамками по краям. Некоторые модификации оснащаются сенсорным слоем. В моноблоки также встраиваются стереодинамики и веб-камера разрешением 720p. Предустановленная операционная система — Windows 10 Home.

Из доступных портов предусмотрено несколько USB-разъемов, HDMI, кард-ридер, VGА, а также комбинированное гнездо для наушников.

ASUS Vivo AiO V241IC

Как и предыдущая рассмотренная нами модель, моноблок ASUS продается в различных конфигурациях. Диагональ экрана равняется 23,8 дюйма, разрешение — 1920 на 1080 пикселей, углы обзора — 178 градусов. Некоторые версии поставляются с сенсорными дисплеями.





В качестве процессоров выступают чипы компании Intel (Pentium, Core i3 и Core i5). Графика может быть встроенной — Intel UHD Graphics 620 — или дискретной. В последнем случае используется видеокарта NVIDIA GeForce 930MX (2 ГБ). Операционная система — Windows 10.

Оперативной DDR4-памяти может быть от 4 до 8 ГБ, встроенной — до 1 ТБ на HDD-накопителе или 256 ГБ на SSD-накопителе. В наличии также стереодинамики (2×3 Вт) и веб-камера разрешением в 1 Мп. Из портов — четыре USB 3.1 и один USB 2.0, HDMI, а также аудиоразъем.

HP ProOne 440 G3

Диагональ дисплея этой модели также составляет 23,8 дюйма (1920 на 1080 пикселей). При этом "полноэкранным" дизайном устройство похвастаться не может — рамки по бокам экрана достаточно широкие.





Моноблок работает на процессорах компании Intel (Core i3, Core i5 и Core i7 шестого и седьмого поколений). Минимальный объем оперативной памяти — от 4 ГБ, постоянной — от 500 ГБ на HDD-накопителе. В большинстве конфигураций используется графика Intel HD Graphics 630. Операционная система — Windows 10 Pro.

Присутствуют встроенные динамики и веб-камера с максимальным разрешением съемки в 1280 на 720 пикселей.

Из портов предусмотрено несколько USB-разъемов 3.0 и 2.0, а также один порт USB Type-C. В наличии также есть HMDI-выход и комбинированный разъем для наушников и микрофона.

Acer Aspire U27−880

В этом моноблоке устанавливается дисплей диагональю в 27 дюймов и Full HD-разрешением (1920 на 1080 пикселей).





Процессор (в продающейся у нас комплектации) — Intel Core i7 7500U, оперативной памяти типа DDR4 — 16 ГБ. Емкость HDD-накопителя — 2 ТБ, SSD — 16 ГБ. Графическая подсистема — Intel HD Graphics 620. В качестве предустановленной операционной системы используется Windows 10 Home.

Здесь предусмотрено несколько USB-портов 2.0 и 3.0, USB-C, HDMI-выход, а также разъем для наушников.

Apple iMac



Фото: Computer Shopper

В большинстве белорусских интернет-магазинов продается модификация с 21,5-дюймовым экраном разрешением в 4K (4096 на 2304 пикселей), процессором Intel Core i5−7400, 8 ГБ оперативной памяти и дискретной видеокартой AMD Radeon Pro 555. Постоянной памяти на HDD-диске 1 ТБ. Предустановленная ОС — macOS High Sierra.

Присутствует встроенная веб-камера и стереодинамики. Из установленных портов — четыре USB 3.1 Type A, два Thunderbolt, кард-ридер, а также 3,5-мм разъем для наушников.