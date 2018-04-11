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Ученые выяснили, как алкоголь повреждает ДНК

05.01.2018 12:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Алкоголь повреждает ДНК клеток-предшественников кровеобразующих клеток, выяснили ученые. Это повышает риск развития раковых заболеваний. Исследование было опубликовано в журнале Nature, кратко о нем пишет Газета.ru.

Ученые выяснили, как алкоголь повреждает ДНК
Фото: pixabay.com

Исследователи давали мышам раствор этанола, а затем анализировали ДНК стволовых клеток. Клетки крови были использованы, в частности, потому, что нанесенный им ущерб распространяется на весь организм.

Как оказалось, ацетальдегид, продукт распада этанола, способен вызывать двухцепочечные разрывы в ДНК. Кроме того, у генетически модифицированных мышей, неспособных к выработке расщепляющих ацетальдегид ферментов, повреждений ДНК оказалось в четыре раза больше.

Организм защищается от воздействия ацетальдегида двумя способами, поясняют исследователи. Во-первых, с помощью группы ферментов ацетальдегиддегидрогеназ превращает ацетальдегид в ацетат, который может использовать для получения энергии. Во-вторых, пытается восстановить поврежденные ДНК.

Однако у некоторых людей (особенно среди азиатов) врожденные мутации приводят к тому, что ни одна из этих систем защиты не работает, что значительно повышает риск развития рака, в частности — рака пищевода, предупреждают ученые.

 
 
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Алкоголь повреждает ДНК клеток-предшественников кровеобразующих клеток, выяснили ученые. Это повышает риск развития раковых заболеваний. Исследование было...
 
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