Ученые выяснили, как алкоголь повреждает ДНК

Алкоголь повреждает ДНК клеток-предшественников кровеобразующих клеток, выяснили ученые. Это повышает риск развития раковых заболеваний. Исследование было опубликовано в журнале Nature, кратко о нем пишет Газета.ru.



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Исследователи давали мышам раствор этанола, а затем анализировали ДНК стволовых клеток. Клетки крови были использованы, в частности, потому, что нанесенный им ущерб распространяется на весь организм.

Как оказалось, ацетальдегид, продукт распада этанола, способен вызывать двухцепочечные разрывы в ДНК. Кроме того, у генетически модифицированных мышей, неспособных к выработке расщепляющих ацетальдегид ферментов, повреждений ДНК оказалось в четыре раза больше.

Организм защищается от воздействия ацетальдегида двумя способами, поясняют исследователи. Во-первых, с помощью группы ферментов ацетальдегиддегидрогеназ превращает ацетальдегид в ацетат, который может использовать для получения энергии. Во-вторых, пытается восстановить поврежденные ДНК.

Однако у некоторых людей (особенно среди азиатов) врожденные мутации приводят к тому, что ни одна из этих систем защиты не работает, что значительно повышает риск развития рака, в частности — рака пищевода, предупреждают ученые.