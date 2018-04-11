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Небольшой проектор превращает стену в 150-дюймовый экран

05.01.2018 12:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания LG в преддверии выставки CES 2018 представила миниатюрный проектор HU80KA, который может выводить изображение диагональю в 150 дюймов в разрешении 4K. Об этом сообщает The Verge.

Небольшой проектор превращает стену в 150-дюймовый экран

Максимальная яркость картинки составляет 2500 люмен. Это — самый высокий показатель среди всех проекторов производителя. Кроме высокого 4K-разрешения устройство поддерживает технологию HDR 10.

В компании отмечают, что HU80KA поддерживает установку на пол, стены или потолок. Из дополнительных плюсов — два встроенных динамика, каждый мощностью в 7 Вт. Внешние аудиоустройства (например, саундбар) к проектору подключаются через оптический выход, HDMI или Bluetooth.

Небольшой проектор превращает стену в 150-дюймовый экран

Кроме того, аппарат поддерживает воспроизведение медиафайлов с USB-флешки, позволяет подключить внешнюю клавиатуру, мышь и оснащается системой «умного» телевидения webOS.

Цены или даты поступления проектора в продажу пока не сообщается. Обозреватель The Verge отмечает, что аналогичные модели стоят около 2000 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные проекторы:

 
 
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Компания LG в преддверии выставки CES 2018 представила миниатюрный проектор HU80KA, который может выводить изображение диагональю в 150 дюймов в разрешении 4K. Об этом...
 
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