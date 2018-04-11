Эксперты предположили, из какого оружия боевики обстреляли российскую базу в Сирии

Специалисты назвали оружие, из которого боевики могли обстрелять российскую авиабазу в Сирии. По их мнению, вероятнее всего, террористы применили 82-мм автоматический миномет 2Б9М «Василек».



Миномет 2Б9М «Василек», установленный на «Хаммер». Изображение носит иллюстративный характер. Фото: warhead.su

Такое оружие легко помещается в закрытом автофургоне, трейлере, тракторном прицепе, масса миномета немногим более 630 кг. К тому же 2Б9М «Василек» обладает высокой скорострельностью — до 120 выстрелов минуту.

Эффективность 2Б9М «Василек» в таком нападении обусловлена и тем, что мины калибра 82 мм практически невозможно перехватить имеющимися у российской армии средствами.

Применение 82-мм минометов не исключил и российский военный эксперт, главред журнала «Арсенал отечества» полковник Виктор Мураховский. В интервью РБК он рассказал, что нападение произвела небольшая диверсионная группа. «Это один, максимум два автомобиля, в кузове которых установлен советский 82-миллиметровый миномет».

Эксперт предполагает, что огневой налет мог продолжаться порядка 1–1,5 минуты с расстояния до 3 км. Огонь велся из двух минометов, на территорию аэродрома могло быть выпущено 30–40 мин.

Система ПВО не обнаружила мины из-за их маленького размера в отличие от реактивных неуправляемых снарядов, добавил эксперт.

Собственный источник в Минобороны России сообщил РБК, что при атаке были задействованы минометы. «Обстрел велся из РСЗО (реактивных систем залпового огня) со стороны зоны деэскалации, минометы работали из зоны под охраной сирийцев. Двое погибших — это вертолетчики».

Заряжается он кассетами по четыре выстрела и бьет очередями. Максимальная дальность стрельбы — около 4200 м. Вес мин может достигать от 3,1 до 4,6 кг. Один взорвавшийся боеприпас может распадаться на 600 осколков массой 1 г. Радиус сплошного поражения, в зависимости от типа мины, колеблется от 6 до 18 м.