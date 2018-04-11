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Из-за опасности возгорания HP бесплатно заменит батареи своих ноутбуков

05.01.2018 09:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания HP объявила о старте всемирной программы бесплатной замены аккумуляторов ноутбуков и мобильных рабочих станций из-за опасности их перегрева и возгорания. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.

Потенциально неисправные аккумуляторы поставлялись вместе с ноутбуками серии HP ProBook, HP x360 310 G2, HP ENVY m6, HP Pavilion x360, HP 11 и мобильными рабочими станциями HP ZBook, проданными по всему миру с декабря 2015 по декабрь 2017 годов. Ниже — полный список моделей, батареи которых могут подлежать замене.

Из-за опасности возгорания HP бесплатно заменит батареи своих ноутбуков

В компании отмечают, что аккумуляторы в этих устройствах могут перегреваться, вызывать ожоги и возгорания. Проверить, есть ли проблемы с батареей в конкретном компьютере, можно с помощью специальной программы производителя. В случае обнаружения неисправностей аккумулятор заменят бесплатно.

В HP также разработали ПО для BIOS, которое переключит неисправную батарею в «безопасный режим» и позволит без риска использовать ноутбук или мобильную рабочую станцию, подключившись к адаптеру питания.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные ноутбуки HP:

 
 
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Компания HP объявила о старте всемирной программы бесплатной замены аккумуляторов ноутбуков и мобильных рабочих станций из-за опасности их перегрева...
 
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