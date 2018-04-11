Nokia 6 (2018) представлен официально. Цена - от 230 долларов

Компания HMD Global представила второе поколение смартфона Nokia 6 с улучшенным дизайном и техническими характеристиками. Об этом сообщает ресурс Gizmochina.





Корпус нового Nokia 6 выполнен из алюминия 6000-й серии и за счет расположения модуля основной камеры стал больше напоминать прошлогодний Nokia 5 . Сзади также находится сканер отпечатков пальцев и светодиодная вспышка.





Физические размеры Nokia 6 (2018) — 148,8×75,8×8,15 мм. В продажу гаджет поступит в черном и серебристом цветах. Диагональ дисплея новинки — 5,5 дюйма, разрешение — 1920 на 1080 пикселей, соотношение сторон — 16:9. Экран прикрыт защитным 2.5D-стеклом Gorilla Glass 3.

Процессором выступает чип Snapdragon 630 (2,2 ГГц), который дополняется 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища — 32 или 64 ГБ. Слот для SIM-карт гибридный. Это значит, что вместо одной «симки» можно установить карту памяти microSD. Емкость аккумулятора — 3000 мАч. Операционная система — Android 7.1.1 с обновлением до Android 8 Oreo.





Разрешение основной камеры — 16 Мп, фронтальной — 8 Мп. Последняя умеет снимать с широким углом обзора в 84 градуса.

В продаже в Китае устройство поступит 10 января. Цена модификации с 32 ГБ памяти — 231 доллар, с 64 ГБ — 262 доллара.

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