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Apple официально признала уязвимость всех iPhone, iPad и Mac

05.01.2018 07:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Apple после суток молчания признала, что все ее компьютеры, смартфоны и планшеты подвержены недавно выявленным критическим уязвимостям современных процессоров — Meltdown и Spectre.

Apple официально признала уязвимость всех iPhone, iPad и Mac
Фото: Ars Technica

«Затронуты все компьютеры Mac и iOS-устройства (iPhone, iPad, последние iPod touch. — Прим. ред.), но в настоящее время для них нет известных эксплойтов», — пишет компания в блоге. — «Поскольку для использования большинства этих уязвимостей необходимо загрузить вредоносное приложение, мы рекомендуем делать это только из надежных источников, таких как App Store».

Apple была одной из последних компаний, признавших уязвимость своих гаджетов от Meltdown и Spectre, хотя это и предполагалось ранее (производитель использует уязвимые ARM-чипы и процессоры Intel).

В Apple отметили, что уже смягчили некоторые из возможных негативных последствий Meltdown с последними патчами для iOS (11.2), macOS (10.13.2) и tvOS (11.2). Компания заявила, что планирует и далее выпускать исправления для Safari на macOS и iOS, чтобы помочь устройствам защититься от Spectre.

Напомним, за последние несколько дней мир узнал, что практически все выпущенные в последние десятилетия компьютеры, а также смартфоны и планшеты подвержены критическим уязвимостям, теоретически позволяющим злоумышленникам получить доступ к памяти компьютера — от файлов до паролей. Подробнее о Meltdown и Spectre — по ссылке ниже:

 
 
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Apple после суток молчания признала, что все ее компьютеры, смартфоны и планшеты подвержены недавно выявленным критическим уязвимостям современных процессоров —...
 
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