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Чем Galaxy S9 отличается от Galaxy S9 Plus: новые подробности
07.01.2018 19:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Похоже, что Samsung пошла по пути Apple в части различий между собственными флагманами. Если в прошлом году Galaxy S8+ был лишь увеличенной копией Galaxy S8, то между Galaxy S9 и Galaxy S9+ будет несколько важных отличий. Кое что об этом мы знали, но последняя «утечка»
Разные объемы памяти
Samsung Galaxy S9 получит 4 ГБ оперативной памяти и будет доступен в версиях с 64 и 128 ГБ памяти, у Galaxy S9+ будет 6 ГБ оперативки и 64/128/256/512 постоянной памяти. Впрочем, 512 ГБ версия будет доступна в ограниченных количествах в отдельных регионах.
Разные камеры
Если верить «утечкам», вторым важным отличием станет разница в камерах. Samsung Galaxy S9 получит одну фронтальную и одну основную камеру, у Galaxy S9+ же будет по два модуля спереди и сзади.
Разные габариты и батареи
Как и в прошлом году, у Samsung Galaxy S9 будет 5,8-дюймовый дисплей, у Galaxy S9+ размер диагонали равен 6,2 дюйма. Соответственно, разными будут объемы аккумуляторов и габариты.
Кстати, инсайдеры обещают нам еще более узкие рамки у новых флагманов по сравнению с предшественниками. «Бесконечный» экран станет еще «бесконечнее», а значит, можно ждать уменьшения общих размеров в сравнении с Galaxy S8 и Galaxy S8+.
Одинаковые процессоры
А вот процессоры в двух устройствах будут идентичные — Qualcomm Snapdragon 845 для США и недавно анонсированный Exynos 9810 для большинства других стран (в том числе и для нас).
В сравнении с процессором, установленным в Galaxy S8, Exynos 9810
Смотрите, сколько стоят у нас сейчас флагманы Samsung 2017 года:
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Похоже, что Samsung пошла по пути Apple в части различий между собственными флагманами. Если в прошлом году Galaxy S8+ был лишь увеличенной копией Galaxy S8, то между Galaxy S9 и Galaxy...
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