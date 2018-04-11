Чем Galaxy S9 отличается от Galaxy S9 Plus: новые подробности

Похоже, что Samsung пошла по пути Apple в части различий между собственными флагманами. Если в прошлом году Galaxy S8+ был лишь увеличенной копией Galaxy S8, то между Galaxy S9 и Galaxy S9+ будет несколько важных отличий. Кое что об этом мы знали, но последняя «утечка» раскрыла дополнительные подробности.





Разные объемы памяти

Samsung Galaxy S9 получит 4 ГБ оперативной памяти и будет доступен в версиях с 64 и 128 ГБ памяти, у Galaxy S9+ будет 6 ГБ оперативки и 64/128/256/512 постоянной памяти. Впрочем, 512 ГБ версия будет доступна в ограниченных количествах в отдельных регионах.

Разные камеры

Если верить «утечкам», вторым важным отличием станет разница в камерах. Samsung Galaxy S9 получит одну фронтальную и одну основную камеру, у Galaxy S9+ же будет по два модуля спереди и сзади.





Разные габариты и батареи

Как и в прошлом году, у Samsung Galaxy S9 будет 5,8-дюймовый дисплей, у Galaxy S9+ размер диагонали равен 6,2 дюйма. Соответственно, разными будут объемы аккумуляторов и габариты.

Кстати, инсайдеры обещают нам еще более узкие рамки у новых флагманов по сравнению с предшественниками. «Бесконечный» экран станет еще «бесконечнее», а значит, можно ждать уменьшения общих размеров в сравнении с Galaxy S8 и Galaxy S8+.

Одинаковые процессоры

А вот процессоры в двух устройствах будут идентичные — Qualcomm Snapdragon 845 для США и недавно анонсированный Exynos 9810 для большинства других стран (в том числе и для нас).

В сравнении с процессором, установленным в Galaxy S8, Exynos 9810 будет на 40% мощнее , он поддерживает систему глубокого обучения на основе нейронной сети и систему гибридного 3D-распознавания лиц.

Смотрите, сколько стоят у нас сейчас флагманы Samsung 2017 года: