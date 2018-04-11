﻿ Чем Galaxy S9 отличается от Galaxy S9 Plus: новые подробности. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чем Galaxy S9 отличается от Galaxy S9 Plus: новые подробности

07.01.2018 19:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Похоже, что Samsung пошла по пути Apple в части различий между собственными флагманами. Если в прошлом году Galaxy S8+ был лишь увеличенной копией Galaxy S8, то между Galaxy S9 и Galaxy S9+ будет несколько важных отличий. Кое что об этом мы знали, но последняя «утечка» раскрыла дополнительные подробности.

Чем Galaxy S9 отличается от Galaxy S9 Plus: новые подробности

Разные объемы памяти

Samsung Galaxy S9 получит 4 ГБ оперативной памяти и будет доступен в версиях с 64 и 128 ГБ памяти, у Galaxy S9+ будет 6 ГБ оперативки и 64/128/256/512 постоянной памяти. Впрочем, 512 ГБ версия будет доступна в ограниченных количествах в отдельных регионах.

Разные камеры

Если верить «утечкам», вторым важным отличием станет разница в камерах. Samsung Galaxy S9 получит одну фронтальную и одну основную камеру, у Galaxy S9+ же будет по два модуля спереди и сзади.

Чем Galaxy S9 отличается от Galaxy S9 Plus: новые подробности

Разные габариты и батареи

Как и в прошлом году, у Samsung Galaxy S9 будет 5,8-дюймовый дисплей, у Galaxy S9+ размер диагонали равен 6,2 дюйма. Соответственно, разными будут объемы аккумуляторов и габариты.

Кстати, инсайдеры обещают нам еще более узкие рамки у новых флагманов по сравнению с предшественниками. «Бесконечный» экран станет еще «бесконечнее», а значит, можно ждать уменьшения общих размеров в сравнении с Galaxy S8 и Galaxy S8+.

Одинаковые процессоры

А вот процессоры в двух устройствах будут идентичные — Qualcomm Snapdragon 845 для США и недавно анонсированный Exynos 9810 для большинства других стран (в том числе и для нас).

В сравнении с процессором, установленным в Galaxy S8, Exynos 9810 будет на 40% мощнее, он поддерживает систему глубокого обучения на основе нейронной сети и систему гибридного 3D-распознавания лиц.

Смотрите, сколько стоят у нас сейчас флагманы Samsung 2017 года:

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Похоже, что Samsung пошла по пути Apple в части различий между собственными флагманами. Если в прошлом году Galaxy S8+ был лишь увеличенной копией Galaxy S8, то между Galaxy S9 и Galaxy...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Acer показала самый тонкий ноутбук в мире и сверхмощный игровой компьютер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Новости Hi-Tech)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.04.2018
Комсомольская правда в Беларуси
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Браславская звезда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Дубровно. Днепровская правда.
Поставский край
Патриот. Новости Ушачского района.
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки.
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычник
Петрыкауския навины
Хойницкия навины
Чачэрски весник
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Держинска
Новости Логойска
Нясвижския навины
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявицки край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзима
Горецки вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Газета Искра
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.04.2018
Комсомольская правда в Беларуси
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Браславская звезда
Новости Докшицы
Новости Дубровно. Днепровская правда.
Міёрскія навіны
Патриот. Новости Ушачского района.
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки.
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычник
Петрыкауския навины
Хойницкия навины
Чачэрски весник
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Держинска
Новости Логойска
Нясвижския навины
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявицки край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзима
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асиповицки край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика