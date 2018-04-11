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Acer показала самый тонкий ноутбук в мире и сверхмощный игровой компьютер

07.01.2018 12:27 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Анонсы перед выставкой CES 2018 в Лас-Вегасе продолжаются. Компания Acer представила несколько интересных продуктов, больше всего из которых выделяются, пожалуй, обновленный ноутбук Swift 7, который она назвала «самым тонким компьютером в мире», а также суперигровой компьютер и недорогой игровой ноутбук.

Swift 7

Толщина гаджета с клавиатурой — всего 8,98 мм. При этом у него очень неплохая начинка.

Acer показала самый тонкий ноутбук в мире и сверхмощный игровой компьютер

Речь идет о процессоре Core i7 седьмого поколения, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ SSD-памяти, а также 14-дюймовом дисплее с Full HD разрешением. Кроме того, здесь есть слот для SIM с поддержкой 4G.

Стоит такое устройство 1699 долларов (в США), в продаже появится в марте.

Недорогой игровой ноутбук

Новый Acer Nitro 5 — это далеко не самый мощный, но зато доступный игровой ноутбук, который легко справится с Rocket League, PUBG, Overwatch или Dota 2.

Acer показала самый тонкий ноутбук в мире и сверхмощный игровой компьютер

У него 15,6-дюймовый дисплей с Full HD разрешением, последнее поколение мобильных процессоров AMD Ryzen, графика Radeon RX560, до 32 ГБ оперативной и до 512 ГБ SSD-памяти.

Nitro 5 будет стоить от 799 долларов и появится в продаже в апреле.

Суперигровой компьютер с 18-ядерным процессором

Самой мощной новинкой Acer на CES 2018 стал сверхмощный игровой компьютер Predator Orion 9000 с жидкостным охлаждением.

Acer показала самый тонкий ноутбук в мире и сверхмощный игровой компьютер

Начинка устройства удовлетворит самого хардкорного геймера — здесь может быть установлен процессор вплоть до 18-ядерного Intel Core i9, две видеокарты GeForce GTX 1080 Ti и 128 ГБ оперативной памяти. Кроме того, здесь огромное количество портов для подключения периферии — два USB 3.1 Gen 2, восемь USB 3.1 и два USB 2.0.

Predator Orion 9000 появится в продаже в феврале и будет стоить от 1999 долларов.

Смотрите, сколько стоят в Беларуси популярные ноутбуки Acer:

 
 
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Анонсы перед выставкой CES 2018 в Лас-Вегасе продолжаются. Компания Acer представила несколько интересных продуктов, больше всего из которых выделяются, пожалуй,...
 
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Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Лидская газета
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Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
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