LG сделала 65-дюймовый телевизор, скручивающийся в трубочку

На выставке CES 2018, которая уже через пару дней начнется в американском Лас-Вегасе, компания LG Display покажет свою инновационную разработку — прототип 65-дюймового OLED-телевизора, который можно свернуть в трубочку, как журнал или газету.

Пару лет назад LG уже демонстрировала подобный продукт, но тогда он был гораздо меньше — с диагональю 18 дюймов. Сейчас же размер гибкого дисплея вырос до размеров коммерческого телевизора — 65 дюймов. Разрешение необычного OLED-телевизора также вполне современное — 4K, другие характеристики LG пока не сообщает.

Вот так выглядит телевизор в «развернутом» виде:





А так — в свернутом:





Пока неясно, зачем кому-то может понадобиться сворачивать телевизор в трубочку. В голову приходит лишь вариант с более удобной транспортировкой (но как часто вы переносите свой ТВ?). Скорее всего, это лишь демонстрация возможностей корейского гиганта.

Напомним, ожидается, что в этом году свой первый сгибаемый смартфон покажет конкурент LG — компания Samsung .

Смотрите, какие телевизоры LG популярны сегодня в Беларуси: