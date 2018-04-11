|
LG сделала 65-дюймовый телевизор, скручивающийся в трубочку
07.01.2018 11:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
На выставке CES 2018, которая уже через пару дней начнется в американском Лас-Вегасе, компания LG Display
Пару лет назад LG уже демонстрировала подобный продукт, но тогда он был гораздо меньше — с диагональю 18 дюймов. Сейчас же размер гибкого дисплея вырос до размеров коммерческого телевизора — 65 дюймов. Разрешение необычного OLED-телевизора также вполне современное — 4K, другие характеристики LG пока не сообщает.
Вот так выглядит телевизор в «развернутом» виде:
А так — в свернутом:
Пока неясно, зачем кому-то может понадобиться сворачивать телевизор в трубочку. В голову приходит лишь вариант с более удобной транспортировкой (но как часто вы переносите свой ТВ?). Скорее всего, это лишь демонстрация возможностей корейского гиганта.
Напомним, ожидается, что в этом году свой первый сгибаемый смартфон покажет конкурент LG —
Смотрите, какие телевизоры LG популярны сегодня в Беларуси:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На выставке CES 2018, которая уже через пару дней начнется в американском Лас-Вегасе, компания LG Display покажет свою инновационную разработку — прототип 65-дюймового...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Свежие газеты