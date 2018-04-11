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"Плавучий город": как выглядит некогда самый мощный корабль американского флота

07.01.2018 09:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Современные корабли уже не несут вооружение, способное уничтожить этого морского гиганта, защищенного мощной стальной броней. Его орудия обладают непревзойденной огневой мощью, по своим размерам он уступает только авианосцу и больше напоминает плавучий город.

Журналист портала BusinessInsider побывал на борту последнего построенного в мире линкора USS Wisconsin.

"Плавучий город": как выглядит некогда самый мощный корабль американского флота
Фото: Даниэль Браун/BusinessInsider

За время своей боевой службы, длившейся с 1944 по 1991 годы, линкор успел немало повоевать. Прикрывал высадку американских войск на Иводзиму, участвовал в Корейской войне и в войне в Персидском заливе в 1991 году.

"Плавучий город": как выглядит некогда самый мощный корабль американского флота
Фото: Даниэль Браун/BusinessInsider

Сейчас корабль находится в постоянной экспозиции в музее Nauticus в Норфолке, штат Вирджиния. С первого взгляда линкор поражает размерами: длина корабля — 270,5 м (больше, чем у двух футбольных полей), а высота — 12 м (почти как у четырехэтажного дома).

"Плавучий город": как выглядит некогда самый мощный корабль американского флота
Вид с носа линкора. Фото: Даниэль Браун/BusinessInsider

Броневой пояс линкора толщиной 307 мм был спроектирован таким образом, что его стойкость при условии горизонтальной траектории снаряда приравнивалась в эквиваленте вертикальному 343-мм поясу «стандартных линкоров». При наклонной траектории падения снаряда эквивалентная толщина возрастала еще больше.

Самая толстая броня защищала боевую рубку линкора, ее толщина — 440 мм, крыша — 184 мм, пол — 102 мм на 25-мм подкладке. Коммуникационная труба от боевой рубки до главной броневой палубы изготавливалась из брони класса В толщиной 406 мм.

"Плавучий город": как выглядит некогда самый мощный корабль американского флота
Линкор снабжался двумя становыми якорями. Каждый весил 13,6 тонны, а длина якорной цепи составляла 330 метров, вес звена цепи — 55 кг. Фото: Даниэль Браун/BusinessInsider

Корабль мог держать не только удары вражеских снарядов, но и стихии. Например, 18 декабря 1944 года, действуя против японцев в составе 3-го флота на Филиппинском море в 480 км от острова Лусон, USS Wisconsin оказался почти в центре тайфуна, накрывшего эскадру во время бункеровки.

"Плавучий город": как выглядит некогда самый мощный корабль американского флота
Ветеран ВМС США Майк Ходжес. Он служил на этом корабле в 1950-е годы. Теперь работает на нем гидом. Фото: Даниэль Браун/BusinessInsider

Жестокий шторм потопил сразу три эсминца, погибли 790 моряков, 80 были ранены. Три авианосца лишились 146 самолетов. Меньше всего потерь было в команде линкора — двое легкораненых матросов.

"Плавучий город": как выглядит некогда самый мощный корабль американского флота
Фото: Даниэль Браун/BusinessInsider

Главный калибр линкора — это чудовищные 406-мм орудия с 20-метровыми стволами, каждый из которых был весом 108 тонн. А если прибавить затвор, то — 121 тонну. Пороховой заряд весом около 300 килограммов на дальность до 38 километров забрасывал бронебойный 1200-килограммовый снаряд.

"Плавучий город": как выглядит некогда самый мощный корабль американского флота
Скорострельность этих гигантов — два выстрела в минуту. Из современников только японские суперлинкоры «Ямато» превосходили «Айову» по весу залпа главного калибра. Фото: Даниэль Браун/BusinessInsider.

Фугасные снаряды были гораздо легче — 862 кг. В начале 1950-х годов для «Айов» был разработан и спецбоеприпас — снаряд Mk.23 с ядерной боеголовкой W-23 с тротиловым эквивалентом 1 кт.

Дополняли вооружение линкора десять двухорудийных башен универсального калибра 127 мм весом по 77 тонн каждая. Они обеспечивали возможность стрельбы как по наземным, так и по воздушным целям.

"Плавучий город": как выглядит некогда самый мощный корабль американского флота
Фото: Даниэль Браун/BusinessInsider

Каждая пушка могла закидывать 25 кг снаряды на дальность до 16 км. Если огонь велся по самолетам, то высота поражения достигала 11 км. Согласно ТТХ, скорострельность орудий — 15 выстрелов в минуту на ствол, однако тренированные расчеты в течение некоторого времени могли добиваться и 22 выстрелов.

Кстати, во время войны в Северной Корее линкор получил попадание из 152-мм орудия. Хотя повреждения были незначительны, осколками ранило троих матросов. Об этом свидетельствует памятная табличка на борту корабля.

В 1980-е корабль прошел глубокую модернизацию. Его довооружили восемью бронированными счетверенными пусковыми установками Mk.143 для крылатых ракет BGM-109 «Томагавк» для стрельбы по наземным целям.

"Плавучий город": как выглядит некогда самый мощный корабль американского флота
Фото: Даниэль Браун/BusinessInsider

Общий боезапас насчитывал 32 ракеты. Чтобы освободить место, были демонтированы четыре из десяти 127-мм установок.

"Плавучий город": как выглядит некогда самый мощный корабль американского флота
Фото: Даниэль Браун/BusinessInsider

Тогда же дополнительно установили четыре установки Mk.141 по четыре пусковых контейнера в каждой для 16 противокорабельных ракет RGM-84 «Гарпун».

"Плавучий город": как выглядит некогда самый мощный корабль американского флота
18-ствольные «фольгометы» Mk.36 RBOC. Они входили в состав комплекса SLQ-32 (V) и были элементом системы РЭБ корабля. Фото: Даниэль Браун/BusinessInsider

О величине этого корабля говорит тот факт, что площадь тикового покрытия палубы линкора не имеет себе равных в мире. Соответственно, процесс надраивания палубы занимал существенную часть времени экипажа и был важным элементом распорядка дня.

"Плавучий город": как выглядит некогда самый мощный корабль американского флота
Центральный пост, откуда происходило управление кораблем. Фото: Даниэль Браун/BusinessInsider
"Плавучий город": как выглядит некогда самый мощный корабль американского флота
Капитанское кресло. Фото: Даниэль Браун/BusinessInsider
"Плавучий город": как выглядит некогда самый мощный корабль американского флота
«Бродвей». Фото: Даниэль Браун/BusinessInsider

На нижнем уровне корабля находится 350-метровая «аллея», которая соединяет восемь котельных помещений, большое число подсобных помещений и рабочих зон. Моряки ее в шутку прозвали «Бродвей».

"Плавучий город": как выглядит некогда самый мощный корабль американского флота
Фото: Даниэль Браун/BusinessInsider

Первоначальная численность офицеров составляла по проекту 117 человек, матросов и старшин — 1800. В годы Второй мировой войны, когда линкор участвовал в боевых действиях, число офицеров выросло до 170, а в 1988 году здесь питалось всего 65 человек.

"Плавучий город": как выглядит некогда самый мощный корабль американского флота
Помещение, где спали матросы. Фото: Даниэль Браун/BusinessInsider

Как и другие кают-компании, в ходе боя она переоборудовалась в операционную, для чего установлены дополнительные светильники.

На свою вечную стоянку у специально построенного причала рядом с морским музеем «Наутикус» один из последних линкоров XX века USS Wisconsin встал 7 декабря 2000 года. Хотя этот корабль, наверняка, мог бы еще послужить.

Мощная броня делает этот линкор малоуязвимым для противокорабельных ракет, которые способны уничтожить авианосец. А большое количество места на борту позволит разместить любой современный набор вооружений.

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Современные корабли уже не несут вооружение, способное уничтожить этого морского гиганта, защищенного мощной стальной броней. Его орудия обладают...
 
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