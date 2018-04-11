"Плавучий город": как выглядит некогда самый мощный корабль американского флота

Современные корабли уже не несут вооружение, способное уничтожить этого морского гиганта, защищенного мощной стальной броней. Его орудия обладают непревзойденной огневой мощью, по своим размерам он уступает только авианосцу и больше напоминает плавучий город.

Журналист портала BusinessInsider побывал на борту последнего построенного в мире линкора USS Wisconsin.



Фото: Даниэль Браун/BusinessInsider

За время своей боевой службы, длившейся с 1944 по 1991 годы, линкор успел немало повоевать. Прикрывал высадку американских войск на Иводзиму, участвовал в Корейской войне и в войне в Персидском заливе в 1991 году.



Фото: Даниэль Браун/BusinessInsider

Сейчас корабль находится в постоянной экспозиции в музее Nauticus в Норфолке, штат Вирджиния. С первого взгляда линкор поражает размерами: длина корабля — 270,5 м (больше, чем у двух футбольных полей), а высота — 12 м (почти как у четырехэтажного дома).



Вид с носа линкора. Фото: Даниэль Браун/BusinessInsider

Броневой пояс линкора толщиной 307 мм был спроектирован таким образом, что его стойкость при условии горизонтальной траектории снаряда приравнивалась в эквиваленте вертикальному 343-мм поясу «стандартных линкоров». При наклонной траектории падения снаряда эквивалентная толщина возрастала еще больше.

Самая толстая броня защищала боевую рубку линкора, ее толщина — 440 мм, крыша — 184 мм, пол — 102 мм на 25-мм подкладке. Коммуникационная труба от боевой рубки до главной броневой палубы изготавливалась из брони класса В толщиной 406 мм.



Линкор снабжался двумя становыми якорями. Каждый весил 13,6 тонны, а длина якорной цепи составляла 330 метров, вес звена цепи — 55 кг. Фото: Даниэль Браун/BusinessInsider

Корабль мог держать не только удары вражеских снарядов, но и стихии. Например, 18 декабря 1944 года, действуя против японцев в составе 3-го флота на Филиппинском море в 480 км от острова Лусон, USS Wisconsin оказался почти в центре тайфуна, накрывшего эскадру во время бункеровки.



Ветеран ВМС США Майк Ходжес. Он служил на этом корабле в 1950-е годы. Теперь работает на нем гидом. Фото: Даниэль Браун/BusinessInsider

Жестокий шторм потопил сразу три эсминца, погибли 790 моряков, 80 были ранены. Три авианосца лишились 146 самолетов. Меньше всего потерь было в команде линкора — двое легкораненых матросов.



Фото: Даниэль Браун/BusinessInsider

Главный калибр линкора — это чудовищные 406-мм орудия с 20-метровыми стволами, каждый из которых был весом 108 тонн. А если прибавить затвор, то — 121 тонну. Пороховой заряд весом около 300 килограммов на дальность до 38 километров забрасывал бронебойный 1200-килограммовый снаряд.



Скорострельность этих гигантов — два выстрела в минуту. Из современников только японские суперлинкоры «Ямато» превосходили «Айову» по весу залпа главного калибра. Фото: Даниэль Браун/BusinessInsider.

Фугасные снаряды были гораздо легче — 862 кг. В начале 1950-х годов для «Айов» был разработан и спецбоеприпас — снаряд Mk.23 с ядерной боеголовкой W-23 с тротиловым эквивалентом 1 кт.

Дополняли вооружение линкора десять двухорудийных башен универсального калибра 127 мм весом по 77 тонн каждая. Они обеспечивали возможность стрельбы как по наземным, так и по воздушным целям.



Фото: Даниэль Браун/BusinessInsider

Каждая пушка могла закидывать 25 кг снаряды на дальность до 16 км. Если огонь велся по самолетам, то высота поражения достигала 11 км. Согласно ТТХ, скорострельность орудий — 15 выстрелов в минуту на ствол, однако тренированные расчеты в течение некоторого времени могли добиваться и 22 выстрелов.

Кстати, во время войны в Северной Корее линкор получил попадание из 152-мм орудия. Хотя повреждения были незначительны, осколками ранило троих матросов. Об этом свидетельствует памятная табличка на борту корабля.

В 1980-е корабль прошел глубокую модернизацию. Его довооружили восемью бронированными счетверенными пусковыми установками Mk.143 для крылатых ракет BGM-109 «Томагавк» для стрельбы по наземным целям.



Фото: Даниэль Браун/BusinessInsider

Общий боезапас насчитывал 32 ракеты. Чтобы освободить место, были демонтированы четыре из десяти 127-мм установок.



Фото: Даниэль Браун/BusinessInsider

Тогда же дополнительно установили четыре установки Mk.141 по четыре пусковых контейнера в каждой для 16 противокорабельных ракет RGM-84 «Гарпун».



18-ствольные «фольгометы» Mk.36 RBOC. Они входили в состав комплекса SLQ-32 (V) и были элементом системы РЭБ корабля. Фото: Даниэль Браун/BusinessInsider

О величине этого корабля говорит тот факт, что площадь тикового покрытия палубы линкора не имеет себе равных в мире. Соответственно, процесс надраивания палубы занимал существенную часть времени экипажа и был важным элементом распорядка дня.



Центральный пост, откуда происходило управление кораблем. Фото: Даниэль Браун/BusinessInsider



Капитанское кресло. Фото: Даниэль Браун/BusinessInsider



«Бродвей». Фото: Даниэль Браун/BusinessInsider

На нижнем уровне корабля находится 350-метровая «аллея», которая соединяет восемь котельных помещений, большое число подсобных помещений и рабочих зон. Моряки ее в шутку прозвали «Бродвей».



Фото: Даниэль Браун/BusinessInsider

Первоначальная численность офицеров составляла по проекту 117 человек, матросов и старшин — 1800. В годы Второй мировой войны, когда линкор участвовал в боевых действиях, число офицеров выросло до 170, а в 1988 году здесь питалось всего 65 человек.



Помещение, где спали матросы. Фото: Даниэль Браун/BusinessInsider

Как и другие кают-компании, в ходе боя она переоборудовалась в операционную, для чего установлены дополнительные светильники.

На свою вечную стоянку у специально построенного причала рядом с морским музеем «Наутикус» один из последних линкоров XX века USS Wisconsin встал 7 декабря 2000 года. Хотя этот корабль, наверняка, мог бы еще послужить.

Мощная броня делает этот линкор малоуязвимым для противокорабельных ракет, которые способны уничтожить авианосец. А большое количество места на борту позволит разместить любой современный набор вооружений.