Похоже, что нескольким потенциальным «фермам» для майнинга криптовалют пока не суждено быть. Брестская таможня задержала видеокарты и материнские платы на общую сумму около 115 тысяч рублей (более 55 тысяч долларов).

Как сообщает брестская таможня, 41-летний индивидуальный предприниматель следовал на автомобиле Iveco через пункт таможенного оформления «Домачево». Согласно представленным к оформлению документам в адрес минской фирмы-получателя из Литвы ввозились материнские платы и видеокарты общей стоимостью около 18 тысяч долларов США.

Однако в ходе проведения таможенного контроля установлено, что данные документы недействительны: в них неверно указана страна-отправитель, а настоящая стоимость товара более чем в три раза превышает заявленную.

В итоге 320 материнских плат и 120 видеокарт на сумму свыше 115 тысяч белорусских рублей изъяты. В отношении минчанина Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 14.5 КоАП Беларуси (Представление таможенному органу при таможенном декларировании недостоверных сведений о товарах).

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