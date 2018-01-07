ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Фермы" не будет: брестские таможенники задержали видеокарты и материнки на 55 тысяч долларов

08.01.2018 16:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Похоже, что нескольким потенциальным «фермам» для майнинга криптовалют пока не суждено быть. Брестская таможня задержала видеокарты и материнские платы на общую сумму около 115 тысяч рублей (более 55 тысяч долларов).

Как сообщает брестская таможня, 41-летний индивидуальный предприниматель следовал на автомобиле Iveco через пункт таможенного оформления «Домачево». Согласно представленным к оформлению документам в адрес минской фирмы-получателя из Литвы ввозились материнские платы и видеокарты общей стоимостью около 18 тысяч долларов США.

Однако в ходе проведения таможенного контроля установлено, что данные документы недействительны: в них неверно указана страна-отправитель, а настоящая стоимость товара более чем в три раза превышает заявленную.

В итоге 320 материнских плат и 120 видеокарт на сумму свыше 115 тысяч белорусских рублей изъяты. В отношении минчанина Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 14.5 КоАП Беларуси (Представление таможенному органу при таможенном декларировании недостоверных сведений о товарах).

Смотрите, сколько у нас стоят популярные мощные видеокарты:

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 139
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Похоже, что нескольким потенциальным «фермам» для майнинга криптовалют пока не суждено быть. Брестская таможня задержала видеокарты и материнские платы...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech
  • "Фермы" не будет: брестские таможенники задержали видеокарты и материнки на 55 тысяч долларов 16:09, IT.Tut.by
  • Все новости

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика