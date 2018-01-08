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LG представила всю линейку телевизоров 2018 года

08.01.2018 21:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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LG представила линейку телевизоров 2018 года с искусственным интеллектом. В ней есть как OLED, так и LCD-модели, устройства получили новые процессоры, голосовые помощники и, по заверению производителя, еще более качественную картинку.

Флагманские телевизоры LG 2018 года — W8, входящие в премиум-линейку Signature. Как и в прошлом году, OLED-устройство выполнено в дизайне «обои на стену», вся электроника спрятана в саундбаре, который можно закрепить внизу.

LG представила всю линейку телевизоров 2018 года
LG W8

Внутри у него самый быстрый на текущий момент процессор LG Alpha 9 с искусственным интеллектом, ультрабыстрым откликом, поддержка 120 FPS и активного HDR (улучшает качество HDR10). Кроме того, телевизором можно управлять голосом с помощью ассистента Google. В линейку входят модели с 77- и 65-дюймовым экранами.

LG представила всю линейку телевизоров 2018 года
LG W8

Чуть более простая линейка — OLED-телевизоры E8. Здесь также используется процессор Alpha 9 и все вышеперечисленные технологии, но само устройство имеет чуть более традиционный дизайн (OLED-панель размещена на тонкой стеклянной подложке) и встроенный 60-ваттный 4.2-канальный саундбар (с поддержкой Dolby Atmos). Эти устройства выпускаются с экранами 55 и 65 дюймов.

LG представила всю линейку телевизоров 2018 года
LG E8

Кроме того, в продажу выйдут более простые OLED-модели линеек C8 и B8 (в вариантах с дисплеями 55 и 65 дюймов).

Топовая LCD-модель 2018 года — SK9500 с 4K-дисплеем, а также улучшенным, чем в прошлом году, качеством изображения за счет обновленной технологии Nano Cell (ультратонкий слой из квантовых наночастиц, позволяющий улучшить картинку без увеличения толщины телевизора). Здесь используется более простой процессор Alpha 7.

LG представила всю линейку телевизоров 2018 года
LG SK9500

Кроме того, LG выпустит на рынок 4К LCD-телевизоры линеек SK9000 (55 и 65 дюймов) и SK8000 (55, 65 и 75 дюймов).

Цены и даты начала продаж новых телевизоров LG пока не раскрываются.

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Напомним, все новинки, представленные на CES 2018, собраны на специальной страничке портала.

Смотрите, какие телевизоры LG популярны сейчас в Беларуси:

 
 
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LG представила линейку телевизоров 2018 года с искусственным интеллектом. В ней есть как OLED, так и LCD-модели, устройства получили новые процессоры, голосовые...

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