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Google запустила платежный сервис Google Pay
08.01.2018 19:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Android Pay и Google Wallet больше не существует. Интернет-гигант
В новой системе платежная информация сохраняется в Google-аккаунте и будет доступна во всех продуктах корпорации: в браузере Chrome для онлайн-покупок, в YouTube для оплаты подписок, в программах и играх для покупок внутри приложений, в магазинах — для оплаты по NFC (там, где это поддерживается).
Google сообщила, что такие приложения, как Airbnb, Dice, Fandango, HungryHouse и Instacart уже поддерживают Google Pay, и этот список будет расширен в ближайшие недели.
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