Google запустила платежный сервис Google Pay

Android Pay и Google Wallet больше не существует. Интернет-гигант объединил их в один платежный сервис Google Pay.





В новой системе платежная информация сохраняется в Google-аккаунте и будет доступна во всех продуктах корпорации: в браузере Chrome для онлайн-покупок, в YouTube для оплаты подписок, в программах и играх для покупок внутри приложений, в магазинах — для оплаты по NFC (там, где это поддерживается).

Google сообщила, что такие приложения, как Airbnb, Dice, Fandango, HungryHouse и Instacart уже поддерживают Google Pay, и этот список будет расширен в ближайшие недели.