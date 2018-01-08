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Google запустила платежный сервис Google Pay

08.01.2018 19:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Android Pay и Google Wallet больше не существует. Интернет-гигант объединил их в один платежный сервис Google Pay.

Google запустила платежный сервис Google Pay

В новой системе платежная информация сохраняется в Google-аккаунте и будет доступна во всех продуктах корпорации: в браузере Chrome для онлайн-покупок, в YouTube для оплаты подписок, в программах и играх для покупок внутри приложений, в магазинах — для оплаты по NFC (там, где это поддерживается).

Google сообщила, что такие приложения, как Airbnb, Dice, Fandango, HungryHouse и Instacart уже поддерживают Google Pay, и этот список будет расширен в ближайшие недели.

 
 
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