Remont популярнее, чем sex и blockchain: какие домены выбирали белорусы в 2017 году

Белорусские домены очень неплохо чувствовали себя в этом году. Если к концу 2016 г. байнет сократился почти на 1700 имен, то в 2017 г. вышел «в плюс». За последние 12 месяцев было зарегистрировано более 31 000 новых доменов .BY и .БЕЛ. Об этом рассказали представители hoster.by — одного из крупнейших облачных хостинг-провайдеров, технического администратора и регистратора национальных доменных зон.



Фото: United States Mission Geneva / flickr.com

Всего в обеих национальных зонах на сегодня зарегистрировано 137 319 имен. Причем каждый десятый из них — это кириллический .БЕЛ. Вопреки ожиданиям скептиков, адреса сайтов с поддержкой символов двух национальных алфавитов второй год подряд отвоевывают свою долю рынка.

Самыми популярными небелорусскими доменами стали .RU, .COM, .NET, .РФ и .ORG. Из новых общих доменов верхнего уровня (New gTLD) в лидерах среди клиентов hoster.by имена в зоне .CLUB. Но такие домены в десятки раз уступают по количеству регистраций национальным.

Если сравнить успехи .BY с национальными доменами соседей, то мы где-то посередине. Прирост на начало декабря составил чуть более 1%. Лучше всего дела обстоят в Литве, где .LT прибавил в весе более чем на 6000 доменов, или на 3,5%. Примерно на столько же регистраций вырос и .RU, но для шестого ccTLD в мировом рейтинге это дало прирост всего на 0,1%. Сложнее всего пришлось Польше — .PL сократился по разным данным от 118 до 122 тысяч имен, что соизмеримо со всей белорусской зоной. Но при общем количестве доменов более чем 2,5 миллиона спад не кажется слишком драматичным.

Заметный тренд последних недель года — волна регистраций доменов .BY, связанных с блокчейн-технологиями и криптовалютами. Их за декабрь в hoster.by зарегистрировано более 90 штук (30 доменных имен со словом сoin, 22 — сrypto, 17 — bitcoin, 9 — mining, 8 — token и 4 — blockchain). Для сравнения: в январе 2017 г. интерес к таким доменам был нулевым, затем до декабря держался на уровне 5 — 15 регистраций в месяц.

Тем не менее настоящим ажиотажем это назвать сложно. К примеру, имена, содержащие remont, в 2 раза популярнее, чем sex и все «блокчейн-домены», вместе взятые.

Настал знаковый момент и для социальной миссии, которую взяли на себя белорусские домены. К середине 2017 года сумма, вырученная от благотворительных аукционов имен в зонах .BY и .БЕЛ достигла $ 500 000. Торги, аналога которым в мире пока нет, отметили в этом году 5-летний юбилей и принесли в копилку добрых дел более 39 000 BYN. Самым дорогим доменом последних 12 месяцев стал ar.by, за который отдали 2 545,4 BYN. Все вырученные с аукционов деньги за вычетом стандартной стоимости регистрации доменного имени неизменно переводятся на благотворительные счета детских домов.





Из других новостей — в Беларуси окончательно исчерпаны все IPv4 адреса. Как итог — в стране 2,83 пользователя на один адрес. Это существенно выше, чем в соседних Украине и Польше (1,93 и 1,24 соответственно). hoster.by в числе первых перешел на поддержку адресов нового протокола IPv6, который потенциально содержит 4,7*1028 адресов на каждого жителя планеты.