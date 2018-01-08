Представлен аппарат для складывания одежды за 1000 долларов

В прошлом году на CES 2017 был представлен очень странный гаджет под названием FoldiMate. Занимая места примерно как стиральная машина, он позволял компактно складывать постиранное белье и одежду. Казалось бы, практически бесполезная машина получила апдейт в текущем году.

Первый FoldiMate стоил 850 долларов (и при этом смог собрать 8000 предзаказов). Второй вариант получил редизайн, но при этом занимает столько же места и стоит уже 980 долларов.

Кроме того, новая модель, помимо рубашек, блузок и трусов всех размеров, позволяет складывать также полотенца и наволочки (носков по-прежнему нет в меню). Вот как это работает:

Авторы изобретения уверяют, что аппарат справляется со стандартным набором вещей после стирки (20−40 предметов) за 2−4 минуты.

Однако важно, чтобы вы засовывали вещи в устройство правильно, т.е. делали основную часть работы машины. При этом, повторимся, она занимает действительно много места. Так что в маленькой квартире ее вряд ли поставишь.



