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Картинка дня: Google путает Беларусь с Мадагаскаром

08.01.2018 15:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Обычно поисковые алгоритмы точно угадывают желания пользователя — но не в этот раз. Если попытаться найти через Google Мадагаскар, блок с информацией покажет белорусский флаг.

Картинка дня: Google путает Беларусь с Мадагаскаром

Флаги Беларуси и Мадагаскара действительно похожи. У мадагаскарского флага красная полоса тоже находится сверху, зеленая — снизу, а белая — сбоку, однако оттенки и пропорции немного отличаются.

Картинка дня: Google путает Беларусь с Мадагаскаром

Но только не для Google.

Картинка дня: Google путает Беларусь с Мадагаскаром

Многие сервисы Google автоматически компилируют информацию, результатом чего становятся ошибки. Например, на картах Google однажды посреди Минска появился самолет, а переводчик Google кто-то научил переводить «Російську Федерацію» как «Мордор».

 
Теги: Минск
 
 
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