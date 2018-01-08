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Картинка дня: Google путает Беларусь с Мадагаскаром
08.01.2018 15:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Обычно поисковые алгоритмы точно угадывают желания пользователя — но не в этот раз. Если попытаться найти через Google Мадагаскар, блок с информацией покажет белорусский флаг.
Флаги Беларуси и Мадагаскара действительно похожи. У мадагаскарского флага красная полоса тоже находится сверху, зеленая — снизу, а белая — сбоку, однако оттенки и пропорции немного отличаются.
Но только не для Google.
Многие сервисы Google автоматически компилируют информацию, результатом чего становятся ошибки. Например, на картах Google однажды посреди Минска
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Обычно поисковые алгоритмы точно угадывают желания пользователя — но не в этот раз. Если попытаться найти через Google Мадагаскар, блок с информацией покажет...
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