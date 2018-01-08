Картинка дня: Google путает Беларусь с Мадагаскаром

Обычно поисковые алгоритмы точно угадывают желания пользователя — но не в этот раз. Если попытаться найти через Google Мадагаскар, блок с информацией покажет белорусский флаг.





Флаги Беларуси и Мадагаскара действительно похожи. У мадагаскарского флага красная полоса тоже находится сверху, зеленая — снизу, а белая — сбоку, однако оттенки и пропорции немного отличаются.





Но только не для Google.





Многие сервисы Google автоматически компилируют информацию, результатом чего становятся ошибки. Например, на картах Google однажды посреди Минска появился самолет , а переводчик Google кто-то научил переводить «Російську Федерацію» как «Мордор».