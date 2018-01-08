Внеочередное обновление для Windows оказалось «смертельным» для некоторых процессоров AMD. На официальном сайте Microsoft появилась длинная ветка жалоб пользователей, компьютеры которых перестали загружаться после обновления, сообщает The Register .



Фото: theverge.com

Проблема затронула пользователей некоторых процессоров AMD Athlon, Sempron и Turion 64 X2, выпущенных в середине 2000-х. По словам пользователей, до обновления компьютеры работали безупречно, а после — не показывали ничего, кроме экрана загрузки.

Некоторые пожаловались, что их компьютерам не помогла даже переустановка Windows 10. Другие смогли включить устройства, однако те быстро заново загрузили и установили проблемное обновление. Тем, кто попал в такую ситуацию, следует отключить Windows Update, в качестве меры предосторожности можно отключить компьютер от интернета.

Напомним, Microsoft выпустила обновление 4 января в ответ на группу критических уязвимостей Meltdown и Spectre, которую нашли в процессорах Intel, AMD и ARM. Из-за фундаментальной ошибки проектирования программы могут получать доступ к содержимому защищенной памяти на уровне ядра процессоров. В теории из-за этого вредоносные программы могут получить доступ к конфиденциальной информации пользователей.