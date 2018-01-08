﻿ Обновление от Microsoft "ломает" некоторые старые процессоры. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обновление от Microsoft "ломает" некоторые старые процессоры

08.01.2018 14:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Внеочередное обновление для Windows оказалось «смертельным» для некоторых процессоров AMD. На официальном сайте Microsoft появилась длинная ветка жалоб пользователей, компьютеры которых перестали загружаться после обновления, сообщает The Register.

Обновление от Microsoft "ломает" некоторые старые процессоры
Фото: theverge.com

Проблема затронула пользователей некоторых процессоров AMD Athlon, Sempron и Turion 64 X2, выпущенных в середине 2000-х. По словам пользователей, до обновления компьютеры работали безупречно, а после — не показывали ничего, кроме экрана загрузки.

Некоторые пожаловались, что их компьютерам не помогла даже переустановка Windows 10. Другие смогли включить устройства, однако те быстро заново загрузили и установили проблемное обновление. Тем, кто попал в такую ситуацию, следует отключить Windows Update, в качестве меры предосторожности можно отключить компьютер от интернета.

Напомним, Microsoft выпустила обновление 4 января в ответ на группу критических уязвимостей Meltdown и Spectre, которую нашли в процессорах Intel, AMD и ARM. Из-за фундаментальной ошибки проектирования программы могут получать доступ к содержимому защищенной памяти на уровне ядра процессоров. В теории из-за этого вредоносные программы могут получить доступ к конфиденциальной информации пользователей.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внеочередное обновление для Windows оказалось «смертельным» для некоторых процессоров AMD. На официальном сайте Microsoft появилась длинная ветка жалоб пользователей,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Индийские военные скрывали серьезную аварию на своей первой атомной подлодке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика