|
Индийские военные скрывали серьезную аварию на своей первой атомной подлодке
08.01.2018 14:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Уже больше десяти месяцев в сухом доке в ремонте находится первая индийская подлодка S 73 Arihant,
S 73 Arihant — первая индийская атомная подлодка собственной постройки. Внешне она несколько напоминает российские субмарины проекта 971 Щука-Б.
По сведениям издания, авария произошла во время стоянки Arihant в Вишакхапатнаме на специальной государственной верфи. Отсек с энергетической установкой был полностью затоплен из-за открытого по ошибке забортного отверстия в кормовой части корабля. Сообщается, что лодке потребуется длительный ремонт с заменой значительной части трубопроводов и арматуры.
Авария на Arihant, вероятно, привела к отмене планировавшейся торжественной церемонии спуска на воду в присутствии премьер-министра Индии второй строящейся на SBC однотипной атомной подводной лодки Arighat. Ее спустили на воду без огласки 19 ноября 2017 года и в присутствии лишь министра обороны Индии Нирмалы Ситхамарана.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже больше десяти месяцев в сухом доке в ремонте находится первая индийская подлодка S 73 Arihant, сообщает одна из самых авторитетных местных газет The Hindu. С момента...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии