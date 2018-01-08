Индийские военные скрывали серьезную аварию на своей первой атомной подлодке

Уже больше десяти месяцев в сухом доке в ремонте находится первая индийская подлодка S 73 Arihant, сообщает одна из самых авторитетных местных газет The Hindu. С момента серьезной аварии и до настоящего времени индийские военные скрывали факт серьезной аварии на атомной субмарине.



Фото: indiandefensenews.in

S 73 Arihant — первая индийская атомная подлодка собственной постройки. Внешне она несколько напоминает российские субмарины проекта 971 Щука-Б.

По сведениям издания, авария произошла во время стоянки Arihant в Вишакхапатнаме на специальной государственной верфи. Отсек с энергетической установкой был полностью затоплен из-за открытого по ошибке забортного отверстия в кормовой части корабля. Сообщается, что лодке потребуется длительный ремонт с заменой значительной части трубопроводов и арматуры.

Авария на Arihant, вероятно, привела к отмене планировавшейся торжественной церемонии спуска на воду в присутствии премьер-министра Индии второй строящейся на SBC однотипной атомной подводной лодки Arighat. Ее спустили на воду без огласки 19 ноября 2017 года и в присутствии лишь министра обороны Индии Нирмалы Ситхамарана.