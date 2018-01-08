﻿ Индийские военные скрывали серьезную аварию на своей первой атомной подлодке. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Индийские военные скрывали серьезную аварию на своей первой атомной подлодке

08.01.2018 14:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Уже больше десяти месяцев в сухом доке в ремонте находится первая индийская подлодка S 73 Arihant, сообщает одна из самых авторитетных местных газет The Hindu. С момента серьезной аварии и до настоящего времени индийские военные скрывали факт серьезной аварии на атомной субмарине.

Индийские военные скрывали серьезную аварию на своей первой атомной подлодке
Фото: indiandefensenews.in

S 73 Arihant — первая индийская атомная подлодка собственной постройки. Внешне она несколько напоминает российские субмарины проекта 971 Щука-Б.

По сведениям издания, авария произошла во время стоянки Arihant в Вишакхапатнаме на специальной государственной верфи. Отсек с энергетической установкой был полностью затоплен из-за открытого по ошибке забортного отверстия в кормовой части корабля. Сообщается, что лодке потребуется длительный ремонт с заменой значительной части трубопроводов и арматуры.

Авария на Arihant, вероятно, привела к отмене планировавшейся торжественной церемонии спуска на воду в присутствии премьер-министра Индии второй строящейся на SBC однотипной атомной подводной лодки Arighat. Ее спустили на воду без огласки 19 ноября 2017 года и в присутствии лишь министра обороны Индии Нирмалы Ситхамарана.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже больше десяти месяцев в сухом доке в ремонте находится первая индийская подлодка S 73 Arihant, сообщает одна из самых авторитетных местных газет The Hindu. С момента...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Sony представила трио смартфонов с продвинутыми камерами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика