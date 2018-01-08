|
Sony представила трио смартфонов с продвинутыми камерами
08.01.2018 13:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
На выставке CES в Лас-Вегасе, как правило, анонсируется не так много смартфонов — их ждет MWC в Барселоне (открывающийся в конце февраля). Однако один из топ-брендов почти всегда показывает мобильные новинки в США — речь о Sony. Вот и в этот раз японская компания привезла на выставку сразу три смартфона среднего класса —
Xperia L2
Sony Xperia L2 — самая простая из новинок, римейк давнего хита без индекса «2». Здесь используется пластиковый корпус «под металл» в фирменном дизайне Omnibalance.
Здесь 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1280×720 пикселей, четырехъядерный процессор MediaTek MT6737T с частотой 1,5 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной расширяемой памяти. Емкость аккумулятора — 3300 мАч.
У Sony Xperia L2 — 13-мегапиксельная основная и 8-мегапиксельная широкоугольная (120 градусов) фронтальная камера.
Ожидается, что Xperia L2 появится в продаже в феврале, цена пока не озвучена.
Xperia XA2 и XA2 Ultra
У Sony Xperia XA2 — 5,2-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1080 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 630, а также продвинутая основная 23-мегапиксельная камера с поддержкой записи видео в 4К, slo-mo 120 кадров в секунду и ISO вплоть до 12800. Разрешение фронтальной широкоугольной (120 градусов) камеры — 8 Мп.
В продаже эти гаджеты появятся в январе, цена пока не сообщаются.
Смотрите, какие смартфоны Sony популярны сейчас в Беларуси:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На выставке CES в Лас-Вегасе, как правило, анонсируется не так много смартфонов — их ждет MWC в Барселоне (открывающийся в конце февраля). Однако один...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии