Sony представила трио смартфонов с продвинутыми камерами

На выставке CES в Лас-Вегасе, как правило, анонсируется не так много смартфонов — их ждет MWC в Барселоне (открывающийся в конце февраля). Однако один из топ-брендов почти всегда показывает мобильные новинки в США — речь о Sony. Вот и в этот раз японская компания привезла на выставку сразу три смартфона среднего класса — Xperia L2, XA2 и XA2 Ultra .

Xperia L2

Sony Xperia L2 — самая простая из новинок, римейк давнего хита без индекса «2». Здесь используется пластиковый корпус «под металл» в фирменном дизайне Omnibalance.





Здесь 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1280×720 пикселей, четырехъядерный процессор MediaTek MT6737T с частотой 1,5 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной расширяемой памяти. Емкость аккумулятора — 3300 мАч.

У Sony Xperia L2 — 13-мегапиксельная основная и 8-мегапиксельная широкоугольная (120 градусов) фронтальная камера.

Ожидается, что Xperia L2 появится в продаже в феврале, цена пока не озвучена.

Xperia XA2 и XA2 Ultra

У Sony Xperia XA2 — 5,2-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1080 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 630, а также продвинутая основная 23-мегапиксельная камера с поддержкой записи видео в 4К, slo-mo 120 кадров в секунду и ISO вплоть до 12800. Разрешение фронтальной широкоугольной (120 градусов) камеры — 8 Мп.







XA2 Ultra получил такой же процессор Snapdragon 630, но уже 6-дюймовый дисплей с Full HD разрешением, 4 ГБ оперативной, 32/64 ГБ постоянной памяти, а главное — двойную фронтальную камеру — 8 и 16 Мп (последняя — с оптической стабилизацией). Основные 23 Мп камеры у двух устройств одинаковые. Емкость аккумулятора Sony XA2 Ultra — 3580 мАч.





В продаже эти гаджеты появятся в январе, цена пока не сообщаются.

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