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Проект белорусов покажут на крупной технологической выставке в США
08.01.2018 13:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Проект Teslasuit принимает участие в выставке CES-2018 в Лас-Вегасе (США). Посетители выставки могут опробовать на себе «костюм виртуальной реальности», разработанный белорусами.
Команда Teslasuit создает устройство, которое позволяет полноценно погрузиться в виртуальную среду. Надев разработанный ими костюм, пользователь может почувствовать виртуальные объекты, их форму, текстуру и даже вес. Костюм может применяться в играх для более полного погружения.
«Сегодня в нашей команде около 50 человек, в Минске работают 35 человек. У нас есть офисы в Лондоне, в ближайшем будущем планируем открыть офис в Калифорнии. В Минске находится основной R&D офис», —
CES (International Consumer Electronics Show, Международная выставка потребительской электроники) — одно из крупнейших в мире мероприятий в сфере потребительской электроники. Именно на CES в свое время впервые представили видеомагнитофон, видеокамеру, CD и игровую приставку Xbox.
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Проект Teslasuit принимает участие в выставке CES-2018 в Лас-Вегасе (США). Посетители выставки могут опробовать на себе «костюм виртуальной реальности», разработанный...
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