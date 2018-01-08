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Проект белорусов покажут на крупной технологической выставке в США

08.01.2018 13:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Проект Teslasuit принимает участие в выставке CES-2018 в Лас-Вегасе (США). Посетители выставки могут опробовать на себе «костюм виртуальной реальности», разработанный белорусами.

Проект белорусов покажут на крупной технологической выставке в США
Журналист BBC в костюме Teslasuit играет в игру Drunk or Dead. Изображение: bbc.com

Команда Teslasuit создает устройство, которое позволяет полноценно погрузиться в виртуальную среду. Надев разработанный ими костюм, пользователь может почувствовать виртуальные объекты, их форму, текстуру и даже вес. Костюм может применяться в играх для более полного погружения.

«Сегодня в нашей команде около 50 человек, в Минске работают 35 человек. У нас есть офисы в Лондоне, в ближайшем будущем планируем открыть офис в Калифорнии. В Минске находится основной R&D офис», — рассказывал глава компании Дмитрий Михальчук в октябре 2017 года.

CES (International Consumer Electronics Show, Международная выставка потребительской электроники) — одно из крупнейших в мире мероприятий в сфере потребительской электроники. Именно на CES в свое время впервые представили видеомагнитофон, видеокамеру, CD и игровую приставку Xbox.

 
Теги: Минск
 
 
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Проект Teslasuit принимает участие в выставке CES-2018 в Лас-Вегасе (США). Посетители выставки могут опробовать на себе «костюм виртуальной реальности», разработанный...

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