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В России приходят в негодность уникальные танки
08.01.2018 11:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Снимки десятков уникальных машин, которые ржавеют и постепенно разукомплектовываются,
Российский военный эксперт Алексей Хлопотов
А между тем совсем рядом, в музее БТТ, принадлежащем тому же МО, ржавеют и растаскиваются на металлолом ценнейшие и уникальнейшие экспонаты — опытная советская бронетехника. Такое вот отношение. Именно отношение, ибо и деньги, и ресурсы в МО есть».
На снимках можно заметить такие уникальные образцы, как опытная боевая машина поддержки танков «Объект 782» или танк «Объект 187». Последний создавался в рамках доведения защищенности танка Т-72Б до уровня Т-80У\УД. Для этого была изменена форма верхней лобовой детали, что повысило защищенность машины, а также установлена сварная башня новой конструкции, которая позже была применена на Т-90А.
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Снимки десятков уникальных машин, которые ржавеют и постепенно разукомплектовываются, опубликовал в Сети житель Москвы Евгений Головач. Экспериментальные танки...
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