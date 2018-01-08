В России приходят в негодность уникальные танки

Снимки десятков уникальных машин, которые ржавеют и постепенно разукомплектовываются, опубликовал в Сети житель Москвы Евгений Головач. Экспериментальные танки и БМП стоят под открытым небом без должного присмотра.



Фото: golovach.ru

Российский военный эксперт Алексей Хлопотов обратил внимание на фоторепортаж, заметив: «Минобороны России в последнее время тратит громадные средства на различные пиар-акции и мероприятия. Создание только одного парка „Патриот“ обошлось налогоплательщикам в десятки, если уже не в сотни миллиардов рублей.

А между тем совсем рядом, в музее БТТ, принадлежащем тому же МО, ржавеют и растаскиваются на металлолом ценнейшие и уникальнейшие экспонаты — опытная советская бронетехника. Такое вот отношение. Именно отношение, ибо и деньги, и ресурсы в МО есть».



Фото: golovach.ru



Фото: golovach.ru



Фото: golovach.ru



Фото: golovach.ru



Фото: golovach.ru

На снимках можно заметить такие уникальные образцы, как опытная боевая машина поддержки танков «Объект 782» или танк «Объект 187». Последний создавался в рамках доведения защищенности танка Т-72Б до уровня Т-80У\УД. Для этого была изменена форма верхней лобовой детали, что повысило защищенность машины, а также установлена сварная башня новой конструкции, которая позже была применена на Т-90А.