Представлен обновленный HP Spectre x360 - первенец с гибридным чипом Intel и AMD

Компании продолжают демонстрировать свои новинки на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе. Один из самых интересных анонсов компании HP — обновленный ноутбук HP Spectre x360 15, пишет engadget.





Он интересен, в том числе, тем, что одним из первых в мире в качестве опции использует «гибридный» чип Intel и AMD (Core i5 восьмого поколения плюс графика Radeon RX Vega M). Также с процессорами Intel доступна и более привычная опция в виде NVIDIA GeForce MX150.

По сравнению с прошлогодней моделью здесь появилась полноценная клавиатура с цифровым блоком, а также сканер отпечатков пальцев для безопасной разблокировки. Разрешение 15,6-дюймового сенсорного вращающегося на 360 градусов дисплея осталось прежним — 4К.













HP утверждает, что ее Spectre x360 15 может автономно работать до 13,5 часа и заряжаться до 50% всего за 30 минут (в выключенном состоянии).

Ожидается, что продажи HP Spectre x360 15 начнутся во второй половине марта. В США стоимость новинки начинается от 1370 долларов.

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