Физики оценили силу, которая понадобилась Моисею для разделения моря

В Университете Лестера подсчитали, сколько ватт потребовалось бы, чтобы разверзнуть Красное море, и сколько ньютонов, чтобы удерживать его все время, нужное для перехода с берега на берег, как в библейской легенде. Об этом рассказывает сайт «Чердак» .



Переход евреев через Красное море в представлении художника Ивана Айвазовского

В традиционном предновогоднем выпуске журнала британского Университета Лестера Journal of Physics Special Topics студенты-физики разбирают с точки зрения науки самые разные явления, знакомые нам по книгам и фильмам. В одной из статей под названием «Мощность для чуда» физики обратились к библейской истории о переходе Моисея со своей паствой через Красное море. Согласно Ветхому завету, Моисей взмахнул посохом, поднялся мощный ветер, который поднял морские воды стеной, создав проход, по которому евреи смогли уйти из Египта.

Физики подсчитали величину мощности, которая потребовалась бы, чтобы сделать подобное. По их данным, это около 5,73*1013 Ватт. Для сравнения: мощность ракеты на взлете примерно на пять порядков меньше. Также они посчитали, сколько силы в ньютонах потребовалось бы для удержания водной стены на время перехода беглецов на другой берег. Это 8,63×1012 ньютонов. Для сравнения, воздух давит на каждого из нас с силой примерно в 2×105 ньютонов.

Точное место перехода, о котором говорится в Библии, до сих пор является предметом споров ученых. Авторы работы приняли за основную версию переход через Акабский пролив. Моделирование с помощью Google Earth показало, что расстояние, которое нужно было пересечь еврейскому народу, равняется примерно 19,03 км. Глубина моря в этом месте составляет от 70 до 205 метров. Исходя из этих данных, ученые смогли подсчитать, какая мощность потребовалась бы ветру, чтобы создать проход шириной примерно в 800 метров.

Чтобы понять, сколько времени ветру пришлось бы удерживать проход открытым, чтобы пройти смогло около 2,4 млн человек, ученые приняли во внимание средние размеры человеческого тела, минимальную дистанцию между людьми при ходьбе и среднюю скорость ходьбы. Всего потребовалось бы 6,46 часа, подсчитали физики.