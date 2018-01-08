Ученые объяснили загадочный дискомфорт из-за отверстий на фото

Трипофобия — это дискомфорт, вызванный скоплениями отверстий. Это явление широко известно в интернете, — эффект распространяется и на фото, — но пока не до конца изучено. Исследование о природе трипофобии опубликовано в журнале PeerJ , кратко о нем рассказывает блог Университета Эмори.



Фото: Peripitus / wikipedia.org

Трипофобия не входит в Международную классификацию болезней и не считается заболеванием. Однако около 16% людей при виде кластеров отверстий испытывают нервную дрожь, кожный зуд, тошноту и общий дискомфорт. Ученые полагали, что это эволюционная адаптация, связанная со страхом перед ярко раскрашенными ядовитыми животными.

В новой работе исследователи Университета Эмори показывали добровольцам изображения опасных животных (змей и пауков), картинки со скоплениями кластеров и нейтральные фотографии. При этом они использовали технологию отслеживания, которая замеряла изменения размера зрачка.

Ученые хотели отследить реакцию симпатической нервной системы на «трипофобные» изображения. Обычно когда человек испытывает страх, пульс и дыхание ускоряются, а зрачки расширяются. Однако у добровольцев кластерные скопления вызывали противоположную реакцию: их зрачки сужались.

Такая реакция связана, скорее, с отвращением, чем с опасностью, — человек стремится закрыть глаза, отстраниться и осторожно уйти. Исследователи предположили, что так организм реагирует на визуальные сигналы, связанные с испорченной пищей или пораженной болезнью кожей.