Маленький Android-ноутбук Gemini оценили в 399 долларов

Английский стартап Planet Computers выпустил компактный Android-планшет Gemini, очень похожий на знаменитый некогда Sony VAIO P. Новинку показали на выставке CES 2018.



Фото: The Verge

У Gemini небольшой дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением 1080р. Здесь используется 10-ядерный процессор MediaTek Helio X27 с 4 ГБ оперативной памяти, аккумулятор емкостью 4220 мА·ч, два USB Type-C, поддержка Wi-Fi и 4G. Устройство с физической клавиатурой весит 308 граммов, его толщина — 15,1 мм.

Гаджет работает на практически стоковом Android с небольшими оптимизациями для удобной работы в качестве ноутбука и в качестве альтернативы может загружаться в Linux.



Фото: The Verge

Стоимость Gemini — 399 долларов, первые поставки устройства начнутся в ближайшие месяцы.

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