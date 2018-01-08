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Маленький Android-ноутбук Gemini оценили в 399 долларов
08.01.2018 11:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Английский стартап Planet Computers
У Gemini небольшой дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением 1080р. Здесь используется 10-ядерный процессор MediaTek Helio X27 с 4 ГБ оперативной памяти, аккумулятор емкостью 4220 мА·ч, два USB Type-C, поддержка Wi-Fi и 4G. Устройство с физической клавиатурой весит 308 граммов, его толщина — 15,1 мм.
Гаджет работает на практически стоковом Android с небольшими оптимизациями для удобной работы в качестве ноутбука и в качестве альтернативы может загружаться в Linux.
Стоимость Gemini — 399 долларов, первые поставки устройства начнутся в ближайшие месяцы.
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Английский стартап Planet Computers выпустил компактный Android-планшет Gemini, очень похожий на знаменитый некогда Sony VAIO P. Новинку показали на выставке CES 2018.
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