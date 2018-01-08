Samsung Notebook 9 Pen объединил ноутбук и смартфон

Еще до начала выставки CES 2018 компания Samsung представила несколько новых ноутбуков, однако у нее остались гаджеты и для самого мероприятия, проходящего в Лас-Вегасе. Например, необычный ноутбук Notebook 9 Pen .



Здесь и далее фото engadget

Гаджет выполнен из магниевого сплава под названием Metal-12 и весит 998 граммов. Но главное — это наличие сенсорного экрана и фирменного стилуса S Pen, распознающего 4096 степеней нажатия (который мы привыкли видеть в смартфонах серии Galaxy Note). Кстати, ноутбук полностью совместим со стилусом от Galaxy Note 8, если вы вдруг потеряете «родной».

















Кроме того, ноутбук идет с предустановленным софтом, раскрывающим возможности стилуса (меню Air Command, заметки Notes, создание GIF-файлов — все как в Galaxy Note). Кроме того, здесь есть приложение Voice Note, распознающее голос и преобразующее его в текст.

В остальном это вполне обычный топовый ноутбук. Здесь 13,3-дюймовый дисплей с Full HD разрешением, процессор Core i7 восьмого поколения, до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ SSD, один порт USB-C, один USB 3.0 port, слот microSD и HDMI-выход.

К сожалению, цены и даты выхода устройства пока нет.

Смотрите, сколько стоят у нас сейчас популярные ноутбуки: