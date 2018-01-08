﻿ Samsung Notebook 9 Pen объединил ноутбук и смартфон. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Samsung Notebook 9 Pen объединил ноутбук и смартфон

08.01.2018 10:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Еще до начала выставки CES 2018 компания Samsung представила несколько новых ноутбуков, однако у нее остались гаджеты и для самого мероприятия, проходящего в Лас-Вегасе. Например, необычный ноутбук Notebook 9 Pen.

Samsung Notebook 9 Pen объединил ноутбук и смартфон
Здесь и далее фото engadget

Гаджет выполнен из магниевого сплава под названием Metal-12 и весит 998 граммов. Но главное — это наличие сенсорного экрана и фирменного стилуса S Pen, распознающего 4096 степеней нажатия (который мы привыкли видеть в смартфонах серии Galaxy Note). Кстати, ноутбук полностью совместим со стилусом от Galaxy Note 8, если вы вдруг потеряете «родной».

Samsung Notebook 9 Pen объединил ноутбук и смартфон

Samsung Notebook 9 Pen объединил ноутбук и смартфон

Samsung Notebook 9 Pen объединил ноутбук и смартфон

Samsung Notebook 9 Pen объединил ноутбук и смартфон

Кроме того, ноутбук идет с предустановленным софтом, раскрывающим возможности стилуса (меню Air Command, заметки Notes, создание GIF-файлов — все как в Galaxy Note). Кроме того, здесь есть приложение Voice Note, распознающее голос и преобразующее его в текст.

В остальном это вполне обычный топовый ноутбук. Здесь 13,3-дюймовый дисплей с Full HD разрешением, процессор Core i7 восьмого поколения, до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ SSD, один порт USB-C, один USB 3.0 port, слот microSD и HDMI-выход.

К сожалению, цены и даты выхода устройства пока нет.

Смотрите, сколько стоят у нас сейчас популярные ноутбуки:

 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще до начала выставки CES 2018 компания Samsung представила несколько новых ноутбуков, однако у нее остались гаджеты и для самого мероприятия, проходящего...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Американка решила выйти замуж за тетрис
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика