|
Американка решила выйти замуж за тетрис
08.01.2018 10:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
20-летняя жительница штата Флорида Нурул Махджабин Хассан решила связать свою жизнь с тетрисом. К этой мысли она пришла после разрыва отношений с калькулятором по имени Пьер, рассказывает издание
Хассан утверждает, что ее отношения с тетрисом начались в сентябре 2016 года. Сейчас она проводит за игрой до 12 часов в день. К тому же у нее есть предметы, оформленные в стилистике тетриса: футболки, магниты, подушки и компьютерные аксессуары.
«Я люблю его и испытываю с ним огромное удовлетворение. У нас крепкая связь, я много в него вложила», — говорит девушка. После окончания учебы Хассан хочет официально оформить свои отношения с игрой и стать миссис Тетрис.
Хассан идентифицирует себя как «объектум сексуал». Это значит, что она испытывает влечение не к людям, а к предметам. Среди ее бывших пассий — GPS-навигатор Garmin, калькулятор Пьер (отношения закончились из-за короткого замыкания) и осциллограф Брэкстон.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20-летняя жительница штата Флорида Нурул Махджабин Хассан решила связать свою жизнь с тетрисом. К этой мысли она пришла после разрыва отношений с калькулятором...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии