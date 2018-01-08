Американка решила выйти замуж за тетрис

20-летняя жительница штата Флорида Нурул Махджабин Хассан решила связать свою жизнь с тетрисом. К этой мысли она пришла после разрыва отношений с калькулятором по имени Пьер, рассказывает издание Metro .



Изображение: Mercury Press / metro.co.uk

Хассан утверждает, что ее отношения с тетрисом начались в сентябре 2016 года. Сейчас она проводит за игрой до 12 часов в день. К тому же у нее есть предметы, оформленные в стилистике тетриса: футболки, магниты, подушки и компьютерные аксессуары.

«Я люблю его и испытываю с ним огромное удовлетворение. У нас крепкая связь, я много в него вложила», — говорит девушка. После окончания учебы Хассан хочет официально оформить свои отношения с игрой и стать миссис Тетрис.

Хассан идентифицирует себя как «объектум сексуал». Это значит, что она испытывает влечение не к людям, а к предметам. Среди ее бывших пассий — GPS-навигатор Garmin, калькулятор Пьер (отношения закончились из-за короткого замыкания) и осциллограф Брэкстон.