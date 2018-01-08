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Новый 85-дюймовый 8К-телевизор Samsung улучшает картинку с помощью нейросетей
08.01.2018 09:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Помимо своего
«Фишек» у этого гаджета две. Во-первых, необычный дизайн с подставкой-«станиной» (нечто похожее Samsung выпускал в 2013 году).
Во-вторых, технические возможности новинки, в частности, искусственный интеллект, автоматически улучшающий картинку до 8К-разрешения. В Samsung также утверждают, что он обучается со временем, совершенствуя данный алгоритм.
К сожалению, на данный момент Samsung не озвучила ни дату выхода устройства, ни его цену. Впрочем, можно ожидать, что она будет на уровне нескольких десятков тысяч долларов.
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