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Новый 85-дюймовый 8К-телевизор Samsung улучшает картинку с помощью нейросетей

08.01.2018 09:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Помимо своего 156-дюймового модульного телевизора, на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе компания Samsung показала еще одну необычную ТВ-новинку — 85-дюймовый телевизор Q9S с 8K-разрешением.

«Фишек» у этого гаджета две. Во-первых, необычный дизайн с подставкой-«станиной» (нечто похожее Samsung выпускал в 2013 году).

Новый 85-дюймовый 8К-телевизор Samsung улучшает картинку с помощью нейросетей

Во-вторых, технические возможности новинки, в частности, искусственный интеллект, автоматически улучшающий картинку до 8К-разрешения. В Samsung также утверждают, что он обучается со временем, совершенствуя данный алгоритм.

Новый 85-дюймовый 8К-телевизор Samsung улучшает картинку с помощью нейросетей

К сожалению, на данный момент Samsung не озвучила ни дату выхода устройства, ни его цену. Впрочем, можно ожидать, что она будет на уровне нескольких десятков тысяч долларов.

Смотрите, сколько у нас сейчас стоят популярные телевизоры Samsung:

 
 
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Помимо своего 156-дюймового модульного телевизора, на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе компания Samsung показала еще одну необычную ТВ-новинку — 85-дюймовый телевизор Q9S...

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