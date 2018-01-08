SpaceX запустила ракету с секретным аппаратом Zuma

Ракета-носитель Falcon 9 c секретной миссией Zuma для американского правительства была успешно запущена с мыса Канаверал во Флориде, пишет Space.com.



Фото: flickr.com/photos/spacex

Ракета стартовала в 04.00 по минскому времени, и через восемь минут после запуска первая ступень ракеты-носителя опустилась на специальную посадочную площадку.

В СМИ сообщалось , что созданием аппарата занималась одна из компаний, связанных с аэрокосмической промышленностью и обороной — Northrop Grumman, и что спутник будет выведен на низкую околоземную орбиту, однако какое ведомство будет контролировать его работу и как использовать — это секретная информация.

На данный момент это уже 21 успешная посадка первой ступени Falcon 9. Двенадцать раз ее садили на платформу в океане, еще девять — на земле (площадка Landing Zone 1).