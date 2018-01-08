﻿ Первый совместный чип Intel и AMD объединил Core i5 и i7 с графикой Radeon. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первый совместный чип Intel и AMD объединил Core i5 и i7 с графикой Radeon

08.01.2018 07:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В ноябре прошлого года давние конкуренты Intel и AMD шокировали мир заявлением о выпуске совместных продуктов — чипов с процессорами линейки Intel Core и графикой AMD Radeon.

Первый совместный чип Intel и AMD объединил Core i5 и i7 с графикой Radeon
Фото: The Verge

И вот на выставке CES 2018, открывшейся в Лас-Вегасе, мы увидели первые результаты совместной работы — процессоры Intel Core i5 и i7 восьмого поколения с дискретными графическими ускорителями AMD Radeon RX Vega M, каждый из которых несет 4 ГБ HMB2 VRAM. Такое решение, по словам представителей Intel, позволит существенно сэкономить занимаемое место внутри лэптопов и при этом увеличить их время автономной работы.

Как отметили в Intel, новые совместные чипы позволяют в 2−3 раза увеличить производительность в играх по сравнению со связкой Intel Core i7 с Nvidia GTX 950M трехлетней давности.

Первый совместный чип Intel и AMD объединил Core i5 и i7 с графикой Radeon
Фото: The Verge

На данный момент не было анонсировано ни одного ноутбука с новыми процессорами Intel/AMD, однако это может случиться уже в ближайшие дни в рамках CES 2018.

Читайте также:

Acer показала самый тонкий ноутбук в мире и сверхмощный игровой компьютер

 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ноябре прошлого года давние конкуренты Intel и AMD шокировали мир заявлением о выпуске совместных продуктов — чипов с процессорами линейки Intel Core и графикой AMD...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Samsung представила огромный 146-дюймовый модульный телевизор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика