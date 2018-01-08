Первый совместный чип Intel и AMD объединил Core i5 и i7 с графикой Radeon

В ноябре прошлого года давние конкуренты Intel и AMD шокировали мир заявлением о выпуске совместных продуктов — чипов с процессорами линейки Intel Core и графикой AMD Radeon.



Фото: The Verge

И вот на выставке CES 2018, открывшейся в Лас-Вегасе, мы увидели первые результаты совместной работы — процессоры Intel Core i5 и i7 восьмого поколения с дискретными графическими ускорителями AMD Radeon RX Vega M, каждый из которых несет 4 ГБ HMB2 VRAM. Такое решение, по словам представителей Intel, позволит существенно сэкономить занимаемое место внутри лэптопов и при этом увеличить их время автономной работы.

Как отметили в Intel, новые совместные чипы позволяют в 2−3 раза увеличить производительность в играх по сравнению со связкой Intel Core i7 с Nvidia GTX 950M трехлетней давности.



Фото: The Verge

На данный момент не было анонсировано ни одного ноутбука с новыми процессорами Intel/AMD, однако это может случиться уже в ближайшие дни в рамках CES 2018.

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