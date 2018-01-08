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Samsung представила огромный 146-дюймовый модульный телевизор

08.01.2018 07:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Samsung на выставке CES 2018 представила свой топовый ТВ-продукт под названием The Wall («Стена»). Это огромный 146-дюймовый «первый в мире модульный телевизор».

Samsung представила огромный 146-дюймовый модульный телевизор
Фото: The Verge

Как отмечают в Samsung, их решение позволяет сделать телевизор на всю стену, именно такого размера, который необходим пользователю.

В телевизоре используется новая технология MicroLED, которая дает практически те же преимущества, что и OLED-панели (их в своих топовых ТВ использует главный конкурент Samsung на этом рынке — LG). Каждый микроскопический светодиод дает свой свет, поэтому здесь не нужна общая подсветка сзади панели. Кроме того, такая технология позволяет получить глубокий черный цвет и очень высокую яркость.

Samsung представила огромный 146-дюймовый модульный телевизор
Фото: The Verge

Пока что огромный модульный телевизор — это всего лишь концепт, однако Samsung планирует сделать проект коммерческим уже этой весной. Разумеется, ожидать маленькой цены от него не стоит.

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Смотрите, какие телевизоры Samsung популярны сейчас в Беларуси:

 
 
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Компания Samsung на выставке CES 2018 представила свой топовый ТВ-продукт под названием The Wall («Стена»). Это огромный 146-дюймовый «первый в мире модульный телевизор».

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