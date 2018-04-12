Подешевевшая замена аккумуляторов iPhone не приносит Apple убытка, а также имеет важное условие: не более одной батареи в год

Совсем недавно компания Apple в ответ на разгорающейся скандал с намеренным замедлением старых моделей iPhone снизила цены на замену аккумулятора с $79 до $29. Кроме того, разрешила пользователям обращаться в сервис, даже если емкость еще не упала до 80% от изначальной. Теперь же выяснились некоторые подробности: замена по новой цене не приносит компании убытков, а менять батарею за $29 позволено лишь один раз в год.

Все это означает, что Apple берет с пользователей как минимум 2/3 "лишних" денег от общей стоимости данного типа обслуживания, а также то, что обладателям двух или более телефонов придется выбирать, батарею какого именно из них удастся обновить на льготных условиях.





Напомним, месяц назад Apple публично расписалась в том, что специально программно замедляет старые модели iPhone, как они утверждают, ради стабильности и защиты от выхода устройств из строя. Замедление отмечается в новых версиях iOS при прямой зависимости от износа батареи, и может достигать двукратного падения производительности. Возникшая ситуация вскоре приобрела опасный ход, потому как к постоянно растущему числу частных и коллективных исков от пользователей прибавилась заинтересованность государственных регуляторов, таких как Korea Communications Commission.