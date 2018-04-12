NVIDIA представила 65-дюймовые 4-килограммовые игровые дисплеи с G-SYNC и Shield

Компания NVIDIA в рамках выставки CES 2018 представила игровые мониторы «Big Format Gaming Displays» (BFGD), чудовищные 65-дюймовые 4K HDR-экраны с технологией G-SYNC, которая позволяет избежать разрыва картинки в динамике, и встроенной функциональностью Shield.





NVIDIA уже подписалась на сотрудничество с ASUS, Acer и HP - интересно, что в этой группе партнеров нет опыта в создании широкоэкранных дисплеев. Что касается других технологий BFGD, то они имеют частоту обновления 120 Гц, полноэкранную подсветку, максимальную яркость 1000 нит и полную цветовую гамму DCI-P3. И, конечно же, поскольку новые мониторы нацелены на игроков, они также характеризуются коротким временем отклика. Благодаря встроенной поддержке Shield имеется совместимость с дистанционным и игровым контроллером.

Информация о спецификациях и ценах новинки появится ближе к лету текущего года.